Die Stadt braucht einen neuen Citymanager. Constantin Weidlich verlässt Pirmasens in Richtung Kaiserslautern.

Der 41-Jährige soll dort zum 1. April als Citymanager eine neu geschaffene Stelle bei der Stadtverwaltung antreten und den Umbau der Kaiserslauterer Innenstadt begleiten. Die Stelle ist eingruppiert in die Entgeltgruppe 11 im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Grundgehalt, Stufe 1: 3560 Euro). In Pirmasens ist Weidlich in der Entgeltgruppe 9b eingruppiert (Grundgehalt, Stufe 1: 3041). Weidlich stammt aus der Barbarossastadt und lebt mit Frau und zwei Kindern in Otterbach. Im November 2018 hatte er in Pirmasens angefangen.

„Wir bedauern den Schritt außerordentlich, weil wir einen kompetenten Mitarbeiter verlieren, der sich gemeinsam mit uns auf den Weg gemacht hat, die Herausforderungen der im Umbruch befindlichen zentralen Innenstadt aktiv anzupacken – mit unkonventionellen Ideen und hohem persönlichem Engagement“, erklärt Oberbürgermeister Markus Zwick. Gerade der Umgang mit ungenutzten Ladenlokalen erfordere innovative Ansätze. Akteure der Kreativwirtschaft, Kulturschaffende oder Start-ups könnten hierbei wichtige Impulse liefern.

Die Stelle des Pirmasenser Citymanagers, die beim Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung angesiedelt ist, soll möglichst zeitnah nachbesetzt werden. Ein Ausschreibungsverfahren ist laut Stadt bereits auf den Weg gebracht. Der Citymanager fungiert als Schnittstelle zwischen Vermietern und potenziellen Mietern, aber ebenso als Ansprechpartner zwischen Verwaltung, Handel und Bürger.