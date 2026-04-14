Die „Kreativvitti“ zieht in die Fußgängerzone und testet ein neues Konzept – mit Kultur, Workshops und Leerstandsprojekten. Die Macher erklären ihre Idee.

Raus aus der Messehalle, rein in die Stadt: Die Messe „Kreativvitti“ wird zur „City-Messe“ und soll zeigen, wie Innenstädte neu belebt werden können. City-Managerin Nelia Knerr sucht dafür noch Akteure und Leerstände, die sich beteiligen. Wirtschaftsförderer Mark Schlick knüpft an frühere Erfahrungen an: 2012 hatte das Projekt „Tatort Leere“ den Hauptbahnhof in den Fokus gerückt – der dortige Leerstand ist inzwischen Geschichte.

Impulse für die Fußgängerzone

Mit dem neuen Format „City-Kreativvitti“ verfolgt Schlick zwei Ziele. Die klassische Messe in der Messehalle habe an Zugkraft verloren, zugleich brauche die Fußgängerzone neue Impulse. „Da machen wir eine ,City-Messe’“, so seine Idee, die bei Einzelhandel und Gastronomie Zustimmung fand.

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Ein Aufruf von City-Managerin Knerr sei auf breite Resonanz getroffen. Allein darauf lasse sich das Projekt jedoch nicht stützen, betont sie. Knerr habe Einzelhändler und Gastronomen zusätzlich persönlich angesprochen und bei Eigentümern leerstehender Läden viel Überzeugungsarbeit geleistet. Absagen habe es ebenfalls gegeben. Man wolle einen Mehrwert schaffen, sagt Schlick. Deshalb sehe er auch das Land in der Pflicht. Die Landesregierung wolle Innenstädte stärken, und dafür sei ein Format wie die „City-Kreativvitti“ ideal, findet Schlick.

Foodtrucks und Aktionen geplant

Ein Straßenfest ist nicht geplant, wenngleich auf dem Schlossplatz voraussichtlich eine Bühne stehen wird und Knerr mehrere Foodtrucks organisieren will. Ebenso soll es keine reine Bespielung leerer Flächen werden. Kulturelle Aktionen könnten in bestehenden Läden stattfinden: italienische Musik in der Eisdiele, ein Wohnzimmerkonzert im Möbelhaus Zimmermann, eine Lesung in der Thalia-Buchhandlung. Im früheren Wölfling-Gebäude ist eine kleine Messe denkbar. Die Ideen sollen die Achse von der Ecksteinsau bis zur Sandstraße beleben.

„Wir haben einen bunten Mix geplant“, sagt Schlick. Neben Unterhaltung rückt er klassische „Kreativvitti“-Themen wie Digitalisierung und Kreativwirtschaft in den Fokus. Vorträge namhafter Referenten sind vorgesehen. Zudem denkt Schlick an Workshops der Digitalisierungsinitiative „Atelier Transfert“ in einem leerstehenden Laden. Dieser Programmschwerpunkt hatte im vergangenen Jahr beim Kongress in der Alten Post überwogen.

City-Managerin: „Das ist ein Testballon“

Am Kongressformat will Schlick festhalten: idealerweise im Wechsel – in einem Jahr Kongress, im Folgejahr „City-Kreativvitti“. Voraussetzung ist eine gelungene Premiere am Donnerstag, 12. September. „Das ist ein Testballon“, sagt Knerr. Wichtig sei, alles auf einen Tag zu konzentrieren. Die Aktionen sollen innerhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr laufen und zeitlich so koordiniert werden, dass Konzerte und Lesungen nicht parallel stattfinden. So können Besucher von einem Programmpunkt zum nächsten bummeln. Zusätzlichen Zulauf erwartet die Stadt durch den Pfälzerwald-Marathon und die Aktion „Heimat shoppen“ des Einzelhandels.

Für Schlick zählt, dass die Belebung der Innenstadt konkret angegangen wird – auch wenn es zunächst nur um einen Tag geht. Angesichts zunehmender Leerstände sei es naiv zu glauben, dass sich die Lage von allein verbessere, betont der Wirtschaftsförderer.

Kontakt

City-Managerin Nelia Knerr, Telefon 06331 1426214, E-Mail neliaknerr@pirmasens.de.