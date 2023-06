Wann und ob die Stadt Pirmasens bald wieder über einen City-Manager verfügt, steht in die Sternen. Die Resonanz auf die ausgeschriebene Stelle war nicht zufriedenstellend.

Weil City-Managerin Jessica Mutter in Elternzeit geht, sucht die Pirmasenser Stadtverwaltung Ersatz für sie. Sie hatte die Stelle im Juni vergangenen Jahres angetreten. Um sie in ihrer Elternzeit zu vertreten, suchte die Stadt eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Wie das Rathaus auf Anfrage mitteilte, war die Suche jedoch erfolglos.

Die Stelle wurde am 11. März ausgeschrieben. Bewerbungsschluss war am 31. März. Auf die Stellenausschreibung haben sich laut städtischer Pressestelle sieben Personen beworben. Allerdings war unter den Kandidaten wohl nicht der richtige dabei – oder wie es in Beamtendeutsch aus dem Rathaus heißt: „Leider konnte das Ausschreibungsverfahren nicht erfolgreich abgeschlossen werden.“

Die Verantwortlichen haben daraufhin entschieden, die Stelle neu auszuschreiben. Allerdings geschah das erst vor ein paar Tagen, nämlich am 10. Juni. Nun haben Interessenten wieder die Chance, ihren Hut ins Rennen zu werfen. Die Bewerbungsfrist in der zweiten Runde endet am 30. Juni.

Genau wie beim ersten Durchgang werden danach die Bewerbungsunterlagen gesichtet und geeignete Bewerberinnen und Bewerber zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine Besetzung der Stelle ist unter anderem von ausstehenden Zustimmungen der Gremien sowie von möglichen Kündigungsfristen der Bewerber abhängig.

Die Stadt strebte ursprünglich eine Besetzung der Stelle zum 1. Juni an. Das hat nicht geklappt. Wann ein Ersatz für Jessica Mutter den Dienst antreten wird, ist unklar. Die Stelle ist in die Entgeltgruppe 10 eingestuft, Grundgehalt: 3430 Euro. Die Einstellung erfolgt befristet für die Dauer der Elternzeitvertretung voraussichtlich bis Juli 2024. In der Ausschreibung heißt es, es bestehe die Aussicht auf eine anschließende Weiterbeschäftigung mit derzeit noch offenem Stundenumfang.

Zu den Aufgaben eines City-Managers gehört unter anderem, sich um die Belange des Einzelhandels und der Gastronomie zu kümmern. Die Stadt sucht in ihrer Stellenbeschreibung „eine Persönlichkeit, für die Eigeninitiative selbstverständlich ist und die über eine hohe Kommunikationsfähigkeit verfügt“.