Eine Autofahrerin hat am Samstag in Pirmasens ihren Citroën C4 beschädigt vorgefunden. Nach Angaben der Polizei hatte sie das graue Auto gegen 9.30 Uhr in einer markierten Parkfläche am rechten Fahrbahnrand der Schachenstraße (Höhe Hausnummer 14-16) abgestellt. Als sie gegen 12 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie Schäden an der linken vorderen Stoßstange.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1500 Euro. An der beschädigten Stelle wurde weißer Lackabrieb festgestellt. Die Ermittler vermuten daher, dass ein weißes Auto beim Ein- oder Ausparken gegen den Citroën gestoßen ist. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Pirmasens sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können.