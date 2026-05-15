Am Samstag, 16 Uhr, empfängt der SC Hauenstein den SV Hinterweidenthal. Es könnte das vorerst letzte Derby der Wasgau-Vereine in der Fußball-Landesliga sein.

Für beide sind die jeweiligen Saisonziele nur noch rechnerisch erreichbar. Als Drittletzter der Landesliga-Tabelle wäre der SV Hinterweidenthal bei der momentanen Konstellation in Ober- und Verbandsliga abgestiegen. Gewinnt der SVH die verbleibenden beiden Saisonspiele gegen Hauenstein und am letzten Spieltag zu Hause gegen die auf Rang zwei liegende SG Meisenheim, während der FC Schmittweiler/ Callbach (zu Hause gegen SG Rieschweiler und bei den Sportfreunden Bundenthal) seine Partien verliert, wären beide Mannschaften punktgleich. Dann würde es ein Entscheidungsspiel um den viertletzten Platz geben. Der Gewinner dieser Partie dürfte gegen den Viertletzten der Landesliga Ost ein weiteres Entscheidungsspiel um den letzten verbleibenden Platz in der Landesliga austragen. Sollte aus der Oberliga nur ein Team in die Verbandsliga Südwest absteigen und deswegen dort nur zwei Teams absteigen, wäre Hinterweidenthal auch als Drittletzter zu einem Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib berechtigt.

Derby-Gastgeber Hauenstein erlebte eine Rückrunde zum Vergessen. Nach Abschluss der Hinrunde führte der Sportclub mit elf Zählern Vorsprung die Tabelle vor dem VfR Baumholder an. Aktuell liegt der SCH neun (!) Punkte hinter Spitzenreiter Baumholder auf Platz vier. „Wir erleben einen wahren Albtraum. Nach der Winterpause ging es nur noch bergab“, sagt Hauensteins Co-Spielertrainer Christof Seibel. Hauptgrund sei die außergewöhnliche Verletzungsserie. „Aber das ist es nicht allein. Zuletzt sind wir einfach auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben“, gesteht Seibel, der selbst gerade eine Bänderverletzung auskuriert und erst in drei bis vier Wochen wieder einsatzbereit sein wird.

Studenten, Polizisten und Schichtarbeiter

Die Trainingsintensität sei den Gegebenheiten angepasst worden. Nach der Wintervorbereitung gab es zwei feste Einheiten pro Woche. Dazu hätten die Spieler immer wieder Hausaufgaben wie Intervall-Läufe erhalten. Seibel: „Wir haben das an unsere Studenten, Polizisten und sonstigen Schichtarbeiter angepasst. Aber das hatten wir auch in der Vorrunde so gehandhabt und sind gut damit gefahren.“ In der Vorrunde habe die Mannschaft auch etwas über ihre Verhältnisse gespielt. Aktuell fehle es zudem am nötigen Selbstvertrauen.

Kann sein Team noch Vizemeister werden und damit die Aufstiegsspiele erreichen? Seibel, von Beruf Leiter des Spielbetriebs im Südwestdeutschen Fußballverband, antwortet so: „Die Möglichkeit besteht, aber die Ausgangslage ist nicht mehr so gut. Meisenheim hat drei Punkte Vorsprung und spielt aktuell sehr stabil. Unter Berücksichtigung von deren Restprogramm glaube ich, dass die das jetzt durchziehen.“

Noch elf gesunde Spieler

Die angespannte Personalsituation mit einigen Langzeitverletzten wird den Sportclub auch in die neue Runde verfolgen. „Wir sind daran, den Kader situativ und in der Breite noch zu verstärken. Ein, zwei Zusagen sind noch offen“, informiert Seibel. Generell sei es „der Wahnsinn“, dass der mit 27 Spielern in die Runde gegangene SCH derzeit gerade so noch elf gesunde Spieler zusammenbringt. Seibel: „Ein Lichtblick ist, dass Jan Keiser nach langer Fehlzeit in Winterbach mal wieder einen Kurzeinsatz hatte.“ Das Derby gegen Hinterweidenthal sei „auf jeden Fall immer noch wichtig“.

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