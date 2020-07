Direktkandidat der CDU bei der Landtagswahl im März 2021 im Wahlkreis Pirmasens ist Christof Reichert. Für den 53-Jährigen stimmten am Donnerstagabend in der Festhalle in Pirmasens 63 Delegierte, drei stimmten mit Nein, zwei enthielten sich. Ersatzkandidatin ist die Pirmasenserin Katja-Faroß-Göller.