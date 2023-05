Mit Christof Heringer (62) verabschiedete sich einer der langjährigen Musiklehrer der Kreismusikschule aus dem aktiven Dienst.

Am Sonntag gesellte sich denn auch etwas Wehmut zur Begeisterung über eine Klaviermatinée im Rodalber Dr.-Lederer-Haus, in dem zum letzten Mal Schüler seiner Klasse ihr Talent unter Beweis stellen durften. Jahrzehntelang hatte Heringer die Kreismusikschule wesentlich mitgeprägt. Er hinterlässt zunächst eine große Lücke, die man jedoch, wie Landrätin Susanne Ganster bei der Verabschiedung versprach, auffangen werde. Die stellvertretende Musikschulleiterin Julia Dellweg-Peifer zeigte sich erleichtert darüber, dass Christof Heringer als Pianist und Komponist im Landkreis auch nach seinem Ausscheiden weiterhin zu bewundern sei. „Ich freue mich riesig, dass nahezu alle, die ich gefragt habe, ob sie heute etwas vorspielen wollen, zugesagt haben“, sagte Heringer. Er hatte ein sehr unterhaltsames Programm zusammengestellt, in dem bereits Sechsjährige strahlten, als ihnen zum ersten Mal der Publikumsapplaus entgegen brandete.