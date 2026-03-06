Der Pianist und Komponist Christof Heringer setzt sein Kulturengagement fort und präsentiert ab März niveauvolle Instrumentalmusik in der Fußgängerzone von Pirmasens. Bis September können Besucherinnen und Besucher „an sonnigen Samstagvormittagen“ in der Innenstadt Stücke aus Rock, Pop und Jazz genießen, wie Heringer mitteilt. Zu seinem Repertoire gehören demnach Werke von Al Jarreau, Whitney Houston und Stevie Wonder sowie eigene Kompositionen.

Die dargebotenen Stücke arrangierte Heringer für Keyboard und Solo-Piano. Eigene Kompositionen, darunter Ausschnitte seiner „Felsalbtaler Stubenmusik“, ergänzen das Programm. Sollte das Wetter nicht mitspielen, entfallen die Auftritte.

Christof Heringer, Jahrgang 1961, ist seit fast 50 Jahren als Musiker aktiv, arbeitet auch als Komponist, Arrangeur und Pädagoge. Er veröffentlichte zwölf CDs und trat mit zahlreichen Jazzgrößen auf. Sein Werk wurde 2018 in die Landesbibliothek Speyer aufgenommen.