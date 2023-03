Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Leichtathletik: Die Herschbergerin Christin Hussong bestreitet am Sonntag ihren ersten Wettkampf in diesem Jahr. Beim Werfer-Europacup im kroatischen Split trifft die 27-Jährige vom LAZ Zweibrücken gleich auf hochkarätige Konkurrenz. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ definiert die Europameisterin ihr Ziel und erklärt, warum ihr Vater am Freitag nicht mit nach Kroatien fliegt.

Frau Hussong, wie lief denn Ihre Vorbereitung auf den ersten Wettkampf des Jahres?

Es läuft alles super. Ich habe viel draußen geworfen. Die Woche vor dem Wettkampf