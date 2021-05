Christin Hussong präsentiert sich zu Beginn der olympischen Saison in glänzender Form. Am Mittwochabend gewann die Speerwurf-Europameisterin aus Herschberg (wie kurz berichtet) das hochkarätig besetzte Golden-Spike-Meeting im tschechischen Ostrava und übertraf dabei dreimal die 65-Meter-Marke.

„Ich bin mit dem Wettkampf zufrieden. Es hat sich ganz gut angefühlt“, kommentierte die Top-Athletin des LAZ Zweibrücken ihre Gala-Vorstellung mit Würfen auf 66,56 Meter und zweimal 65,72 Meter. Ihre persönliche Bestleistung steht bei 67,90 Meter, erzielt beim EM-Gewinn 2018 in Berlin. Da sie diese verbessern will, war sie allerdings trotz der viertbesten Weite ihrer Karriere nicht rundum zufrieden: „Technisch sind da noch ein paar Kleinigkeiten, an denen wir die nächsten Wochen weiter arbeiten müssen.“

Wind dreht oft

Die Bedingungen im Mestský-Stadion waren nicht optimal. „Der Wind hat während des Wettkampfs oft gedreht. Das war nicht ganz so einfach, aber machbar“, merkte die mit dem Flugzeug und ohne ihren Vater und Heimtrainer Udo Hussong angereiste 27-Jährige an.

Hochkarätiges Feld

Bei ihrem zweiten Saison-Wettkampf hatte sie knapp eineinhalb Meter Vorsprung auf die Zweitplatzierte, Vize-Europameisterin Nikola Ogrodníková aus Tschechien (65,13), Olympiasiegerin Sara Colak aus Kroatien (60,04 Meter) und Weltrekordlerin Barbora Špotáková aus Tschechien (59,49).

Zweite in Weltjahresbestenliste

Hussong überholte in der Weltjahresbestenliste die Chinesin Huihui Lyu und ist nun global die Nummer zwei hinter Maria Andrejczyk. Die Polin hatte eineinhalb Wochen zuvor beim Europacup in Split mit 71,40 Meter überrascht und vor Hussong (66,44) gesiegt. Andrejczyk sagte ihre Teilnahme in Ostrava kurzfristig ab.

Am Sonntag im Saarland

Am Pfingstsonntag (17.45 Uhr) wirft Hussong beim Internationalen Pfingstsportfest im saarländischen Rehlingen.