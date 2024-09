„Ohrenschmaus“ lautet der Titel eines Konzertabends am Samstag, 21. September, ab 19.30 Uhr in der Clausener Sängerhalle. Der Chor „CHORioso“ hat sich hierfür Unterstützung eingeladen.

So wirkt bei der Abendveranstaltung der Frauenchor aus Herschberg unter ihrem Dirigenten Wolfgang Fuhrmann mit – eine Premiere. Weiterhin gestalten die Formationen „Cantemus“ aus Saalstadt mit Chorleiterin Selina Schroer und „Pfalzpepper“ aus Kaiserslautern mit Dirigentin Silke Sager das musikalische Programm mit. In ihrem Jubiläumsjahr haben auch die „Voices“ aus Donsieders mit Chorleiter Achim Baas ihre Teilnahme am Konzertabend zugesagt. Ebenfalls auf der Bühne präsentiert sich „In Takt“ aus Offenbach unter Dirigentin Andrea Braun.

Der Gastgeberchor „CHORioso“ hat sein Repertoire mit neuen Liedern erweitert und gibt seine musikalische Visitenkarte unter Chorleiter Thomas Seiler ab. „Für alle Freunde der Chormusik wird ein breites Spektrum der Chormusik von Rock-Pop, Barbermusik bis Gospel zu hören sein“, verspricht Dietmar Kraus, der Vorsitzende des Männerchores Clausen, dem „CHORioso“ angeschlossen ist.