In!Music gibt als Duo sein Debüt im Pirmasenser Neufferpark

Eigentlich ist In!Music eine bis zu achtköpfige Formation. Beim Debüt im Pirmasenser Musiksommer im Neufferpark hat am Donnerstagabend jedoch nur ein Duo mit der Sängerin Inna Hermann und dem Keyboarder und Sänger Moritz Zitterbart (Gesang und Keyboard) vor den rund 250 Besuchern gespielt – und es war ein abwechslungsreiches Konzert.

Gute-Laune-Musik war angekündigt. Allerdings fiel Konzertabschnitt eins dann doch sehr langatmig aus und hätte gut einige Lieder mit mehr Pep vertragen. Lounge-artige Musik bei über 30 Grad in einem Biergarten zu spielen, birgt das Risiko, irgendwann nicht mehr so richtig vom Publikum wahrgenommen zu werden.

„Get Here“ (Oleta Adams), „Easy“ („Faith No More“) „Smooth Operator“ (Sade), „Jessie“ (Joshua Kadison) oder Inna Hermanns fabelhaft gesungenes „If I Ain’t Got You“ von Alicia Keys sind zwar alles Hits und wurden sehr originalgetreu interpretiert, doch Spannung ließ sich damit zumindest an diesem Abend nicht aufbauen. Das Finale des ersten Konzertteils fiel mit dem Duett bei „Up Where Be Belong“ (Joe Cocker und Jennifer Warnes) dann jedoch sehr versöhnlich aus.

Nicht nur mit ihrem Gesang sammelte Inna Hermann Pluspunkte. Auch war sie stets bemüht, die Zuhörer in den Auftritt einzubinden, sie zum Mitklatschen und Mitsingen zu bewegen. Dazu unternahm sie mit ihrem Funkmikrofon auch einige Ausflüge weit in den Biergarten hinein.

Der wesentlich knackigere und mehr Laune machende zweite Konzertteil rüttelte das Publikum auf. So wurde der Refrain von Klaus Lages „1000 und 1 Nacht“ lautstark mitgesungen, das immens groovende „We Are Family“ (Sister Sledge) sowie der flotte Abba-Hit „Mamma Mia“ kamen ebenfalls gut an und die starke Version des rockigen „Like The Way I Do“ (Melissa Etheridge) war einer der Höhepunkte.

Der letzte Teil des Auftritts war der Popmusik der 80er und 90er Jahre gewidmet. „Flashdance“ (Irena Cara), „I’m So Exited“ (Pointer Sisters) und „Ain’t Nobody“ von Chaka Khan stachen hier heraus. Mit „Ohne dich“ („Selig“) und der Fußball-Hymne „Tage wie diese“ (Die Toten Hosen) befanden sich auch zwei deutsche Lieder auf der Liste, die von den Zuhörern freudig mitgesungen wurden.