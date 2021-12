Die Pirmasenser THW-Jugend will sich auf der Zweibrücker Kart-Bahn spannende Duelle mit dem mehrfachen deutschen Kartmeister Max Reis liefern. Bei einem Besuch des 14-jährigen Ramsteiners, der in der kommenden Saison erstmals in der Formel 4 fahren wird, war die Idee für ein gemeinsames Charity-Projekt gereift. Nun kündigte der Helferverein des THW an, am 18. Dezember gemeinsam mit dem angehenden Profi-Rennfahrer zugunsten benachteiligter Jugendlicher um die Kurven des Parcours zu flitzen. Der Sieger soll entscheiden dürfen, welchen sozialen Projekten die Spendengelder zugutekommen. Nähere Infos unter www.thw-pirmasens.de.