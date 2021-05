Die CDU will Anfang März entscheiden, wer für sie ins Rennen um ein Bundestagsmandat geht. Vier Männer wollen die langjährige Abgeordnete Anita Schäfer beerben. Hinter den Kulissen läuft der parteiinterne Wahlkampf auf Hochtouren – trotz oder gerade wegen Corona.

Wenn alles so gelaufen wäre, wie es die Parteistrategen geplant hatten, stünde schon längst fest, wer für die CDU im Wahlkreis 210 antritt. Zu diesem Bezirk gehören die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie der Landkreis Südwestpfalz und Teile des Kreises Kaiserslautern. Corona wirbelte den Zeitplan kräftig durcheinander, weil große Delegiertentreffen nur schwer denkbar sind. Neben der Pandemie hat aber auch das Interesse an dem Posten so manche Überlegung erübrigt.

Nach wie vor hält sich das Gerücht, dass die CDU-Kreisverbände Pirmasens und Südwestpfalz einen Deal geschlossen haben: Der Hauensteiner Christof Reichert soll mit Unterstützung der Pirmasenser als Kandidat für die Landtagswahl im März antreten. Im Umkehrschluss unterstützen die CDUler aus dem Landkreis einen Kandidaten aus Pirmasens bei der Nachfolge von Anita Schäfer. Die Verantwortlichen bestreiten gegenüber der RHEINPFALZ aber, dass es so eine Absprache je gegeben hat.

Kompliziert wurde das Verfahren dadurch, dass sich plötzlich neben Florian Bilic (Pirmasens) zwei weitere ernstzunehmende Kandidaten gemeldet haben: Patrick Berberich (Bann) und Dirk Palm (Hermersberg). Weil Palm im Landkreis wohnt, setzt er auf Stimmen der Delegierten aus dem Kreis, der mit Abstand die meisten Wahlberechtigten stellt. Hinter vorgehaltener Hand murren auch einige CDUler aus der Südwestpfalz über die angebliche Absprache zwischen den CDU-Chefs Christof Reichert (Südwestpfalz) und Bernhard Matheis (Pirmasens). Einige Delegierten machen im Gespräch mit der RHEINPFALZ keinen Hehl daraus, dass sie bei der Wahl nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Von Mauscheleien wollen sie nichts wissen.

Der vierte in der Runde ist Simon Noll. Er hat wohl die geringsten Chancen, weil ihm eine Hausmacht fehlt. Er wird zwar dem CDU-Kreisverband Zweibrücken zugerechnet, aber seine Kandidatur hatten die Parteigranden nicht erwartet. Sie sorgt nun für zusätzliche Komplikationen.

Mittlerweile hat sich die Partei auf ein Prozedere geeinigt. Alle Delegierten werden demnächst eine Einladung für den 6. März bekommen. Dann will die CDU in der TSR-Halle in Rodalben entscheiden, wer für sie den Wahlkreis gewinnen soll. Neben der Einladung finden sich in dem Schreiben Vorstellungen der vier Kandidaten. Die Verantwortlichen hoffen, dass das eigentliche Treffen in Rodalben vergleichsweise kurz gehalten werden kann. So besteht zwar die Möglichkeit zu Fragen, aber mit Blick auf die Pandemie gehen die Parteichefs davon aus, dass die Veranstaltung nicht ewig dauern wird.

Die CDU-Kreisverbände haben auch über digitale Formate nachgedacht. Letztlich sei das aber nicht nur eine Frage des Geldes gewesen, sondern auch rechtlich fraglich, berichten mehrere mit der Angelegenheit betraute Politiker. Diskussionen gab es auch über den Zeitpunkt. Der 6. März ist der letzte Samstag vor der Landtagswahl. Möglicherweise wäre es einer der wenigen Tage, an denen die CDU mit Wahlständen für sich werben könnte.

Das Wahlprozedere sieht jetzt vor, dass einer der Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen bekommen muss. Es ist davon auszugehen, dass das nicht im ersten Wahlgang gelingt und es zur Stichwahl kommt. Wer am 6. März das Rennen macht, ist noch vollkommen offen.