Noch ist offen, ob die CDU in der Verbandsgemeinde Hauenstein einen Kandidaten ins Rennen um die Nachfolge von Verbandsbürgermeister Werner Kölsch schicken wird. Die für Donnerstagabend angekündigte Entscheidung wurde nicht getroffen: Die Mitgliederversammlung des Gemeindeverbandes konnte keinen Kandidaten aufstellen. Am Samstag, 15 Uhr, wollen die Christdemokraten einen erneuten Anlauf nehmen. Viel Zeit haben sie dann nicht mehr: Am kommenden Montag, 18 Uhr, endet die Bewerbungsfrist für die Wahl im September. Bisher haben drei unabhängige Kandidaten ihre Bewerbung angekündigt.