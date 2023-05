Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Enttäuschung über die gescheiterte Entschuldung war ein prägendes Thema des CDU-Kreisparteitags am Freitagabend. Kreisvorsitzender Bernhard Matheis bezeichnete es als fatal, die Kommunen jetzt nicht entschuldet zu haben. „Die CDU war nicht ganz unschuldig daran“, merkte der CDU-Kreischef in Richtung der Bundespartei an.

Eine große Chance für Pirmasens sei durch die Ablehnung der Entschuldung vergeben worden, bedauerte Matheis, der noch als Oberbürgermeister lange für den Plan gekämpft