In den nächsten Tagen finden in Pirmasens mehrere politische Demonstrationen statt. Die CDU ruft derweil zum Dialog auf.

Für Montag hat Felicitas Lehr erneut eine Kundgebung um 18 Uhr auf dem Exe angekündigt. Sie sagt: „Es gilt, deutlich zu machen, dass wir nur gemeinsam und solidarisch aus dieser Pandemie herauskommen können. Es ist kein Platz für Verschwörungstheorien und unsachliche Panikmache.“ Parallel dazu dürften wahrscheinlich Kritiker der Corona-Maßnahmen durch die Stadt ziehen.

Vor diesem Hintergrund hat die CDU nun eine Pressemitteilung verschickt. Darin heißt es: „Was den Einzelnen oder die Gruppe bewegt, ist sehr differenziert. Eine Gegendemo richtet sich gegen die fehlende Anmeldung. Eine inhaltliche Auseinandersetzung ist nicht möglich, da die Spaziergänger sich nicht offenbaren. Beide Seiten binden Personal von Polizei und Ordnungsamt. “ Die CDU hat sich bislang nicht an den Gegendemonstrationen auf dem Exe beteiligt, allerdings waren oft vergleichsweise bekannte CDU-Mitglieder vor Ort.

Für kommenden Samstag sind zwei Demonstrationen in Pirmasens angemeldet. Die AfD will auf dem Schlossplatz gegen Corona-Maßnahmen und den „Impfzwang“ demonstrieren. SPD, Grüne, Linke und die Partei rufen gemeinsam mit Gewerkschaften zur Gegendemo um 10.30 Uhr am Schusterbrunnen auf. Sie sagen: „Wir wollen in Pirmasens keine Großveranstaltung der AfD.“

Die CDU Pirmasens verweist darauf, dass die Frage der Impfpflicht noch nicht geklärt sei und fordert die politische Diskussion und Entscheidung auf Bundesebene. Die Rechtslage müsse verständlich und an der praktischen Umsetzbarkeit orientiert sein. Die Spaltung der Gesellschaft sei in vielen Bereichen groß geworden. In der Pressemitteilung der CDU, die ohne Namen eines Verantwortlichen übermittelt wurde, heißt es: „Wir müssen wieder miteinander reden und nicht übereinander.“ Die CDU lädt die Bürger zum Dialog zu ihren nächsten Infoständen in der Schlossstraße am 16. April und am 7. Mai ein.