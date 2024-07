Für die CDU-Fraktionsvorsitzende Stefanie Eyrisch ist der Schuldige für die Beitragserhöhung nicht im Rathaus, sondern in Mainz zu suchen. Die Betreuung der Grundschulkinder in einer betreuenden Grundschule wie Fehrbach oder Winzeln würde nicht vom Land finanziert, sagt Eyrisch. „Wir als Kommune sind voll im sogenannten freiwilligen Bereich“, betont die Christdemokratin. Die Stadt schaffe hier ein über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehendes Angebot und erhalte damit kein Geld aus Mainz, erklärt Eyrisch in einer Stellungnahme. Es gebe einen Stadtratsbeschluss von 1996, wonach die Beiträge komplett von den Eltern zu tragen seien, erläutert sie weiter. Das Beispiel der Elternbeiträge zeigt für Eyrisch wieder, welche praktischen Folgen die mangelnde kommunale Finanzausstattung habe.

Stefanie Eyrisch Foto: CDU

Die Steigerung der Beiträge hat nach Eyrischs Ansicht mehrere Ursachen. Die Nachfrage nach Betreuungszeit sei gestiegen, dazu kommen Lohnsteigerungen. „Die Stadt kann diese nicht mehr einfach so abfedern“, betont die Fraktionsvorsitzende. „Wir als CDU-Fraktion können den Unmut der Eltern und der Schulgemeinschaften nachvollziehen und kritisieren hier vor allem die mangelnde Kommunikation im Vorfeld“, sagt Eyrisch und lobt Oberbürgermeister Markus Zwick, der ihrer Ansicht nach sehr offen in der Angelegenheit gewesen sei und das Problem der steigenden Kosten sehr gut verstehen könne. Zwick werde am Montag im Stadtrat einen Kompromissvorschlag unterbreiten, um die Kosten in den nächsten Schuljahren abzufedern. Eyrisch betonte jedoch auch, dass ohne weiteres Geld aus Mainz höhere Kosten auf die Eltern zukommen werden, weil die betreuenden Grundschulen keine entsprechende Finanzierung hätten. Die CDU-Fraktion bemängele die daraus resultierende schlechtere Stellung der betreuenden Grundschulen gegenüber den Ganztagsschulen und fordert eine Gleichbehandlung vom Land. Für Eyrisch erfüllen die betreuenden Grundschulen eine wichtige Funktion für Eltern, die in den Randzeiten vor und nach dem Unterricht eine sichere Betreuung ihrer Kinder benötigten.