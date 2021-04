Die künftige rot-grün-gelbe Landesregierung will unter bestimmten Bedingungen Windkraft im Pfälzerwald zulassen. Obwohl der Koalitionsvertrag noch nicht unterzeichnet ist, laufen südwestpfälzische CDU-Politiker Sturm.

Die RHEINPFALZ hatte am Donnerstag über die Koalitionsverhandlungen und die Pläne für Windkraft im Pfälzerwald berichtet. Demzufolge sieht die Koalition vor, dass auf vorbelasteten Gebieten Windräder gebaut werden dürfen. Das soll helfen, die Energiewende voranzutreiben und den Klimawandel zu stoppen. Schon vor der Wahl hatten SPD und Grüne diesen Schritt angekündigt, die FDP galt bislang als Gegner von Windkraftanlagen im Pfälzerwald.

Florian Bilic, der für die CDU in den Bundestag will, kritisiert die Pläne der Koalition zu Windkraftanlagen im Pfälzerwald. „Leider muss man feststellen, dass Windkraftanlagen im Pfälzerwald nicht ausgeschlossen, sondern sogar geplant werden.“ Bilic sagt, Windkraft sei zwar wichtig, es sei aber keine klimaverträgliche Lösung, „wenn unser Biosphärenreservat Pfälzerwald, das größte zusammenhängende Waldgebiet in Deutschland, durch Windkraftanlagen gestört wird“ Dazu gebe es andere Freiflächen. Er plädiere dafür, dass die Errichtung der Windräder im Pfälzerwald im Koalitionsvertrag ausgeschlossen werden. Im Sinne des Klimaschutzes solle die Landesregierung in der Region eher flächendeckende Messungen von Kerosinemissionen verankern.

Bilic äußert sich vor dem Hintergrund der Koalitionsverhandlungen noch zu einem anderen Thema, das für die Südwestpfalz von Bedeutung ist: „Bleibt zu hoffen, dass die Ampel-Koalition den für unsere Region so wichtigen vierspurigen Ausbau der B 10 nicht bremst und das Projekt, das im Bundesverkehrswegeplan verankert ist, in den Koalitionsvertrag aufnimmt.“ Die Strecke sei die wichtigste Ost-West-Achse und somit die Lebensader zwischen Pirmasens, der Südwestpfalz und Landau, Ihre Kapazitäten seien an vielen Stellen überschritten, so der Kandidat für den Bundestag, hier müsse die Landesregierung „endlich handeln“ und die Planungen nicht weiter verzögern.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Christof Reichert (Hauenstein) wehrt sich ebenfalls gegen das Vorhaben der Ampelkoalition, im Pfälzerwald Windkraftanlagen zu errichten. In einer Pressemitteilung schreibt er: „Damit will die Ampel offensichtlich ganz bewusst den Status des Biosphärenreservates und die damit verbundenen vielfältigen Vorteile gefährden. “ Schon vor der Landtagswahl sei nach Äußerungen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu befürchten gewesen, dass die SPD den Pfälzerwald opfern wolle, um dem grünen Koalitionspartner zu gefallen. Die FDP habe vor der Landtagswahl Windkraftanlagen kategorisch ausgeschlossen und knicke jetzt zum Machterhalt ein. Aus Sicht der CDU ist der Pfälzerwald das Kapital unserer Region. Diese Naturlandschaft biete die Basis für die sehr erfolgreiche Entwicklung im Tourismus. „Dieses Kapital leichtfertig aufs Spiel zu setzen, ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen in unserer Region“, so Reichert. „Die Ampel stellt die Windindustrie über die Interessen der Menschen.“ Windkraftanlagen im Pfälzerwald werden seiner Auffassung nach die touristische Entwicklung erheblich stören. „Windkraft im Pfälzerwald muss weiterhin ausgeschlossen bleiben!“, so Reichert. „Wir müssen und werden uns vor Ort gegen die Pläne der neuen Landesregierung zur Wehr setzen!“