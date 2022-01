Bottenbachs Ortsbürgermeister Klaus Weber wurde am Freitagabend im Obersimter Sängerheim von den Mitgliedern des CDU-Gemeindeverbandes Pirmasens-Land zum Kandidaten für das Bürgermeisteramt der Verbandsgemeinde gewählt. Der 50-jährige Leiter der Umweltabteilung bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz setzte sich mit 30 zu 14 Stimmen gegen den Eppenbrunner Thomas Iraschko (57) durch. Weber war überrascht über den deutlichen Sieg. „Ich konnte es nicht einschätzen und bin unvoreingenommen reingegangen“, sagte er im RHEINPFALZ-Gespräch. Sowohl Weber als auch Iraschko, der den Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens leitet, hatten zuvor betont wie es wichtig sei, dass ein Verwaltungsfachmann ins Amt gewählt werde.

Amtsinhaberin Silvia Seebach (CDU) räumt ihr Amt vorzeitig Ende April. Nach der Greensill-Affäre, bei der die Verbandsgemeinde eine Festgeldanlage von zwei Millionen Euro bei der insolventen Bremer Bank verlor, war Seebach unter Druck geraten. Einen Rücktritt hatte sie abgelehnt, sie kündigte aber einen vorzeitigen Rückzug zu ihrem 65. Geburtstag an.

Weber ist der dritte Bewerber um das Bürgermeisteramt. Im Dezember hatte die SPD Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld nominiert. Vinningens Ortsbürgermeister Felix Kupper tritt als unabhängiger Einzelbewerber an. Gewählt wird am 27. März, eine mögliche Stichwahl ist am 10. April vorgesehen.