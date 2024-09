Der CDU-Gemeindeverband Dahner Felsenland hat am Dienstagabend Amtsinhaber Michael Zwick als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 24. November nominiert. Der 60-Jährige aus Bruchweiler-Bärenbach erhielt 29 Stimmen und wurde damit einstimmig gewählt. Michael Schreiber, der Gemeindeverbandsvorsitzende, bezeichnete die Kandidatenkür Zwicks im Sängerheim in Bruchweiler als „Startschuss. Wir werden alles dafür tun, dass Michael Zwick als Bürgermeister wiedergewählt wird.“ Zwick ist der erste offizielle Bewerber um das Amt. Dahns Stadtbürgermeister Holger Zwick hat angekündigt, dass er sich ebenfalls um das Amt bewerben wird. Ob er das als Kandidat seiner Wählergruppe oder als Einzelbewerber tun wird, steht noch nicht fest. Die Bewerbungsfrist für das Bürgermeisteramt endet am Montag, 7. Oktober, um 18 Uhr.