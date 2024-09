Die Mitglieder des CDU-Kreisverbandes Südwestpfalz haben am Dienstagabend Landrätin Susanne Ganster mit großer Mehrheit als Kandidatin für die Wahl des Landrates am 2. Februar 2025 nominiert. 96,4 Prozent der Stimmen entfielen auf sie.

„Ich habe noch nicht fertig, vieles will ich noch voranbringen“, sagte Ganster bei der Mitgliederversammlung. „Ich übe dieses Amt mit sehr viel Freude und Dankbarkeit aus“, fügte sie vor 115 Mitgliedern im Bürgerhaus Münchweiler an. Sie wolle Begonnenes zum Abschluss bringen. Sie wolle eine Rettungswache für eine bessere Notfallversorgung der Bewohner der Holzland-Gemeinden, weitere kostenfreie Grünschnittplätze im Kreis einrichten, in allen Ortsgemeinden den Ganztagsanspruch für Schulkinder zusammen mit den Verbandsgemeinden umsetzen, die Hauptrouten des neuen Radverkehrskonzepts umsetzen und für eine auskömmliche Finanzierung der Aufgaben kämpfen. Nach der mehr als halbstündigen Rede, die eine Bilanz ihrer bisherigen Amtszeit und ein Ausblick auf noch zu Leistendes war, erhoben sich die CDU-Mitglieder und applaudierten langanhaltend.

Die 47-jährige Ganster ist seit dem 1. Oktober 2017 Landrätin des Kreises Südwestpfalz. Ihre Amtszeit endet am 30. September 2025. Wahlvorschläge für das Amt können bis Montag, 16. Dezember, 18 Uhr, eingereicht werden.