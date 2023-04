Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Laute Töne sind nicht seine Sache. Beharrlichkeit schon. Gut zuhören, wo der Schuh drückt, nachbohren, Defizite aufzeigen – das gehört auch zur Oppositionsarbeit. Im Landtag sammelt Christof Reichert seit 2017 damit Erfahrungen – nach vielen Jahren Kommunalpolitik in CDU-Mehrheiten. Doch jetzt will der Hauensteiner in Mainz mitregieren und dafür seinen Wahlkreis direkt gewinnen.

Eine Druckstelle am Schuh in der Region ist für den 53-Jährigen der vierspurige Ausbau der B10. Seitdem er im Oktober 2017 als Nachrücker der heutigen Landrätin