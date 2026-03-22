Landtagswahl CDU gewinnt Wahlkreis, AfD-Mann zieht auch in Landtag ein
Der Wahlabend bringt Ergebnisse, die Auszählung ist vielerorts abgeschlossen: Christof Reichert aus Hauenstein gewinnt den Wahlkreis Pirmasens für die CDU und zieht als Direktkandidat in den Landtag ein. 32,7 Prozent der Erststimmen entfallen laut vorläufigem Wahlergebnis auf Reichert. AfD-Mann Lutz Wendel vereint 25,9 Prozent der Wahlkreisstimmen auf sich. Er kommt nicht in den Landtag, anders als sein Parteikollege Ferdinand Weber aus Pirmasens: Er steht auf Platz 19 der Landesliste seiner Partei und wird damit ein Abgeordnetenmandat erringen. Der Bobenthaler Markus Keller von der SPD hingegen ist nach Auszählung der vorläufigen Wahlergebnisse chancenlos: Zwar holte er 25,5 Prozent der Erststimmen, doch mit Listenplatz 47 wird er es auch über die Zweitstimmen nicht in den Landtag schaffen. Dazu hat die SPD nicht genügend Sitze gewonnen. Steven Wink, bisher Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender für die FDP, gewinnt drei Prozent der Wahlkreisstimmen und liegt damit über dem Landesdurchschnitt seiner Partei. Die FDP wird dem neuen Landtag allerdings nicht mehr angehören. Zum Pirmasenser Wahlkreis gehören neben der Stadt Pirmasens die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land, Dahner Felsenland, Rodalben und Hauenstein.