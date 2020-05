Die aktuelle Diskussion zum Abriss der Kaufhalle und zur Realisierung der geplanten Schuhstadt erfolge „zur absoluten Unzeit“, kritisiert Stefanie Eyrisch, Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion. Die Befürworter des Projekts sollten den Investoren gegenüber vielmehr signalisieren, dass man wirklich hinter der „Schuhstadt“ steht.

Der Stadtrat habe den Projektentwicklern um Rolf Schäfer und Christoph Arnold im vergangenen Jahr den Auftrag erteilt, das Projekt Schuhstadt auf dem Areal der ehemaligen Kaufhalle zu entwickeln. Hierzu wurden Fristen zum Abschluss von Optionsverträgen zur Vermietung vereinbart, die bisher seitens der Projektentwicklung alle eingehalten wurden, sagt Eyrisch. Dem Stadtvorstand liegen die genannten Optionsverträge vor. Sowohl die Existenz als auch die Rechtmäßigkeit der Verträge seien dem Rat gegenüber glaubhaft bestätigt worden. Parallel sei zugesagt worden, das zur Realisierung vorgesehene Areal bautechnisch so weit zu entwickeln, dass den weiteren Projektschritten nichts im Wege steht. Aktuell befänden sich die Entwickler des Projekts „Schuhstadt“ in Verhandlungen mit potenziellen Investoren, so Eyrisch. Diese Verhandlungen hätten sich, bedingt durch die aktuelle Corona-Krise, verzögert.

Inmitten dieser Verhandlungen entbrenne nun eine öffentliche Debatte einiger Stadträte darüber, ob das Projekt überhaupt realistisch umgesetzt werden kann, ob die Projektentwickler zuverlässig sind und ob man von der Zusage, das Gebäude abzureißen und somit das Gelände rechtzeitig für die nächsten Schritte herzustellen, abrücken sollte. Eyrisch nimmt insbesondere Bezug auf eine Stellungnahme des SPD-Fraktionssprechers Sebastian Tilly, der gefordert hatte, mit dem Abriss des Gebäudes zu warten, bis das Projekt ausfinanziert ist.

An Abriss führt kein Weg vorbei

Eyrisch ist anderer Meinung: „Auch für alle anderen etwaigen Folgenutzungen muss ein Abriss des bestehenden Gebäudes erfolgen“, sagt sie. Eine Nutzung des bestehenden Gebäudes sei wirtschaftlich nicht darstellbar. Darüber habe in der letzten Stadtratssitzung fraktionsübergreifend Einigkeit geherrscht. Es gehe also allein um den Zeitpunkt des Abrisses, nicht um das „ob“. Selbst wenn das Projekt Schuhstadt, hinter dem die Koalition nach wie vor stehe, nicht von Erfolg gekrönt sein sollte, müssten für eine Weiterentwicklung des Areals die bestehenden Gebäude abgerissen werden. „Wir vergeben uns durch diesen Beschluss nichts“, sagt Eyrisch.

„Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen“

Aus ihrer persönlichen Sicht gehe es hier vielmehr um den Versuch, „sich aus der Verantwortung zu stehlen – wohlwissend, dass das Gebäude der ehemaligen Kaufhalle einen hohen emotionalen Stellenwert für viele hat. Schade eigentlich. Der Preis dafür könnte sehr hoch sein“, befürchtet die CDU-Sprecherin.

Für den Abriss der Kaufhalle plädiert auch Ferdinand L. Weber, Fraktionschef der AfD. „Fakt ist, dass niemand in die Ruine der Kaufhalle investieren wird. Demnach gilt es, die Fläche vermarktungsfähig zu machen und das geht, mit oder ohne ,Schuhstadt’, nur mit einem Abriss“, sagt er. Nur bebaubarer Grund lasse sich wirtschaftlich nutzen. Sei es mit Investoren der „Schuhstadt“ oder anderen Investoren. Einen Umbau, zum Beispiel für eine Stadtbücherei, könne die Stadt nicht stemmen. Alleine die Brandschutzbestimmungen würden den Rahmen sprengen, ist Weber überzeugt.