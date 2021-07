Die CDU-Fraktion möchte in der nächsten Stadtratssitzung überm einen Tag der offenen Ateliers in Pirmasens sprechen. „Wir beauftragen die Verwaltung, über das Stadtmarketing einen breit angelegten Tag der offenen Ateliers in Pirmasens zu organisieren“, heißt es in dem Antrag, den die Fraktion in der Stadtratssitzung am 12. Juli einbringen möchte. Dafür sollen alle Kunstschaffenden aus Pirmasens angesprochen und deren Bereitschaft abgefragt werden, heißt es. Besucher sollen an dem Veranstaltungstag Einblicke in die Werkstätten und die Arbeit der Künstler erhalten. Der Transfer zwischen den einzelnen Ateliers könnte nach dem Vorschlag der CDU-Fraktion mit einem Stadtwerkebus erfolgen. Den Antrag begründet die Fraktion damit, dass die Pandemie Freiberufler und Künstler hart getroffen habe und Veranstaltungen und Ausstellungen derzeit nur beschränkt zugänglich seien. Eine Einbindung der beiden städtischen Museen und der aktiven Kunstvereine wäre aus Sicht der Christdemokraten ebenfalls wünschenswert.