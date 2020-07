Das Beherrschen der deutschen Sprache in Schrift und Wort für alle Schüler ist eine wesentliche Voraussetzung zum Lernen und für den Schulerfolg von Kindern. Davon sind die Landtagsabgeordneten Christoph Gensch, Christof Reichert und Thomas Weiner (CDU) überzeugt. Sie werfen der Aufsichtsbehörde ADD Willkür bei Förderstunden vor.

Die Abgeordneten sagen: „Damit Kinder, die schwache Leistungen in der deutschen Sprache haben, in der Schule gefördert werden können, gibt es in den Grundschulen spezielle Förderstunden. Es ist jedoch vollkommen unklar, wie diese Stunden verteilt werden.“ Sie kritisieren, dass die ADD die gemeldeten Bedarfe der Schulen für die Sprachförderung bei der Zuteilung der Förderstunden korrigiere. So bekämen Schulen weniger Stunden zur Sprachförderung der Schüler, wenn diese aus Sicht der ADD zu viele beantragt haben und mehr Stunden, wenn sie aus Sicht der ADD zu wenig beantragt haben. Gensch, Reichert und Weiner: „Eine solche Willkür lehnen wir ab“.

Mehr Einfluss für die Lehrer

Die Landtagsabgeordneten möchten deshalb in ihrer Anfrage von der Landesregierung wissen, warum die Ministerin glaubt, dass die ADD einen besseren Einblick in die Förderbedarfe von Schülern im Landkreis Südwestpfalz und in den kreisfreien Städten Pirmasens und Zweibrücken habe als die Lehrer an den Schulen, die diese Zahlen melden und die die Schüler persönlich kennen. Zudem fragen die Landtagsabgeordneten nach, wie viele Schüler vor Ort einen Förderbedarf im Fach Deutsch haben, wie viele Förderstunden dafür zugeteilt werden.

Laut den Abgeordneten ist aus einer Studie aus dem Jahr 2016 bekannt, dass 36,2 Prozent der Schüler in Rheinland-Pfalz die Grundschule verlassen, ohne die Kompetenzstufe 3 von 5 im Lesen erreicht zu haben, die dem Regelstandard entspricht. 48,4 Prozent der Schüler im Land verlassen zudem die Grundschule, ohne die Kompetenzstufe 3 von 5 in der Rechtschreibung erreicht zu haben. Dies bedeutet, dass sie zwar einzelne Wörter und Satzabschnitte lesen und schreiben können, aber nicht verstehen, in welchem Gesamtzusammenhang die Sätze aus diesen Texten stehen. Hier müsse die Landesregierung dringend handeln. Eine zielgerichtete Förderung in der deutschen Sprache sei zwingend notwendig, so die Abgeordneten.