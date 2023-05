Nach fast 30 Jahren an der Spitze des 1. Carnevalvereins Pirmasens will Präsident Karl Schütz sein Amt in jüngere Hände übergeben. Schütz will seinen Nachfolger bei der Generalversammlung am Dienstag selbst vorschlagen.

Seit 53 Jahren ist Karl Schütz CVP-Mitglied, seit knapp 30 Jahren der Präsident des Vereins. Im September dieses Jahres feiert er seinen 66. Geburtstag – Zeit für ihn, etwas kürzer zu treten. „Irgendwann muss einmal Schluss sein und Jüngere müssen her. Allerdings bin ich nicht weg vom Fenster, sondern werde meinem Nachfolger und dem Verein an sich weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen“, sagt Schütz, dessen mittlerweile verstorbener Vater Karl-Friedrich bereits lange Jahre verdienter CVP-Funktionär war.

Seinen Posten als CVP-Präsident wollte der Vollblutfasnachter eigentlich schon 2021 räumen, allerdings hat ihm damals Corona mit den einhergehenden Versammlungsverboten einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie er erzählt. „Nun wird es im Verein nach der Generalversammlung mit Neuwahlen einen schleichenden Übergang geben, während ich meine Tätigkeit im Bezirk weiter ausführen werde“, kündigt Schütz an, der beim CVP vor vielen Jahren als jugendlicher Kulissenschieber angefangen hat. Auch um die Planung von Pirmasenser Festen wie den Landgrafentagen, bei denen der CVP eine tragende Rolle spielt, will sich der Obrist der Grenadiergarde weiter kümmern.

Norbert Fremgen und Steffen Elig stehen zur Wahl

Zur Wahl zum neuen Präsidenten stehen am kommenden Dienstag mit Norbert Fremgen und Steffen Elig die beiden Vizepräsidenten des Vereins, den deutlich jüngeren Elig will Schütz für das Amt selbst vorschlagen. „Steffen ist 43 Jahre alt, ist aber durch seine Teilnahme an allen Vereinsveranstaltungen der letzten Jahre bereits eingearbeitet. Er wird im Verein für frischen Wind sorgen“, ist sich Schütz, der hauptberuflich noch als Zahnarzt arbeitet, sicher. Wahlberechtigt sind am Dienstagabend 380 Vereinsmitglieder.

Info

Die Generalversammlung findet am Dienstag um 19.30 Uhr in der CVP-Halle am Rehpfad statt.