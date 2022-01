Das gab es noch nie: Pirmasenser Narren versammeln sich vor dem Alten Rathaus, erstürmen es jedoch nicht, sondern schwenken die weiße Fahne. Zu einer solchen Versammlung kam es am Samstag.

„Wir kapitulieren – der CVP ergibt sich Corona!“ Ganz und gar nicht kämpferisch zeigte sich am Samstagvormittag der Präsident des Carneval-Vereins Pirmasens Karl Schütz, der gemeinsam mit Regentin Aline I., Kinder- und Jugendprinzessin Nele II. und einer kleinen Delegation am Alten Rathaus Oberbürgermeister Markus Zwick entgegentrat. Dieser müsse Stadtschlüssel und Kasse nicht wie üblich herausrücken, vielmehr ergebe sich die Fastnacht der Pandemie. Es könnten keine Veranstaltungen stattfinden, die Tollitäten werde man „im Lager einpacken“ bis zum normalen Amtsantritt am 11. November, sagte Schütz hoffend. Von der laufenden Kampagne bekämen die beiden nicht viel mit, weshalb man sich entschlossen habe, ihre Amtszeiten zu verlängern.

„Es tut mir in der Seele weh ...“

Er sei zwar der erste OB, der dem Angriff der CVPler habe standhalten können, aber darauf sei er nicht stolz. Er hätte die Macht den Narren viel lieber widerstandslos überlassen, versicherte Markus Zwick. „Die Stadt und der CVP gehören zusammen“, und deswegen sei es sehr traurig, mit ansehen zu müssen, dass die Vorbereitungen auf die Kampagne nun nicht belohnt würden. Jedoch habe er großen Respekt vor der Entscheidung des Vereins, alle Veranstaltungen abzusagen und damit Verantwortung zu übernehmen. „Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie viele Kinder und Jugendliche mitgearbeitet haben.“

Schautanz im Frühjahr?

Ein dreifach-kräftiges „Pilau“ schallte dennoch über den Platz, nachdem sich die Tollitäten mit einer kleinen Rede bis zum kommenden Herbst verabschiedet hatten. Karl Schütz informierte über die Bemühungen des Vereins, die Gardearbeit aufrechtzuerhalten, und kündigte, sollten die Umstände es erlauben, eine Schautanzveranstaltung im Frühjahr an, bei der die Kinder und Jugendlichen die Früchte ihrer Arbeit ernten könnten.