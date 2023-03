Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Carl Dommermuth vom Radsportclub Felsenland hat am vergangenen Wochenende in Hessen die ersten beiden Rennen der U15-Cyclocross-Bundesliga gewonnen. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Michael Elig sprach mit dem erst Zwölfjährigen aus Erfweiler, der in Dahn das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium besucht.

Zwei Rennen, zwei Siege: Wie das?

Die Strecke am Samstag in Lützelbach hat mir gut gelegen, weil sie anspruchsvoll war. Die Konkurrenz ist damit nicht ganz so gut zurechtgekommen.