Carl Dommermuth vom Bundenthaler FBA-Cycling-Team hat zwei weitere Rennen in der U15-Cyclocross-Bundesliga gewonnen.

Am Samstag fuhr der Erfweilerer in Stuttgart-Vaihingen in einem 25-köpfigen Starterfeld zu einem sicheren Sieg. Tags dominierte er auch die Konkurrenz auf der anspruchsvollen Strecke in Magstadt. In der Bundesliga-Gesamtwertung führt Carl Dommermuth nach acht Rennen mit 470 Punkten vor Louis Joos (Ottenbach/408) und Josh Tietjen (Bremen).

Lotte Goßrau vom FBA-Cycling-Team wurde in Vaihingen bei den U15-Schülerinnen Vierte. Ihr Bruder Toni gewann in der U 11.