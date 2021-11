Carl Dommermuth (Erfweiler/RSC Felsenland) trägt beim Elektroland24.de-Cyclocross-Cup nun das Gelbe Trikot des Gesamtführenden in der U15.

Dem erst zwölfjährigen Rheinland-Pfalz-Meister dieser Altersklasse reichte dazu ein zweiter Platz im zweiten Cup-Rennen in Rheinzabern hinter Leo Hack vom 1. FC Kaiserslautern. Der anspruchsvolle Kurs rund ums Römerbad beinhaltete Hürden, eine Naturtreppe mit unregelmäßig gesetzten Stufen und eine knackige Abfahrt.

Max Chelius (Heltersberg/RSV Pirmasens) belegte in der U13 Rang sechs. Die südwestdeutsche Rennserie umfasst fünf Wettbewerbe. Es folgen die Rennen am kommenden Sonntag in Herxheim, am 19. Dezember in Mehlingen und am 15. Januar in Mannheim.