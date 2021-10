Das Duo „Carambole“ mit Wolfgang Spitz als Rezitator und Wolfgang Sobiraj als begleitender Musiker bringt am kommenden Samstag, 9. Oktober, „Erich Kästner auf den Punkt“. Zur Veranstaltung lädt die Initiative „Kultur im Dorf“ ins Bürgerhaus ein.

Erich Kästner (1899 bis 1974) dürfte vielen als Verfasser der Kinderromane „Emil und die Detektive“ oder „Das doppelte Lottchen“ bekannt sein. Der Autor hat aber auch mit vielen Gedichten und mit kritisch-ironischen Texten seiner Zeit einen moralischen Spiegel vorgehalten: witzig, salopp und in einer Sprache, die sehr einfach und verständlich Dinge beim Namen nennt. „Carambole“ wird mit Kästners außergewöhnlicher Lyrik ein literarisches Portrait zeichnen, das durchaus viele Bezüge zur heutigen Zeit aufweist.

Das Programm orientiert sich zum einen an Kästners Lebenslauf, zum anderen ist es aber auch thematisch gegliedert. So werden Texte zu den Themen „Als ich ein Kind war“ und „Bücher brennen“ ebenso zu hören sein wie Lyrik, die sich unter dem Stichwort „Zeitgenossen“ oder „Romanzen“ zusammenfassen lassen.

Die Texte werden von Musik aus früheren, aber auch aus späteren Tagen begleitet: Wolfgang Sobiraj interpretiert am Keyboard beispielsweise neben dem zackigen „Preußens Gloria“ und der rührseligen „Mamatschi“ auch Songs wie Gordon Lightfoots „If you could read my mind“ und Michael Jacksons „We are the World“.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 06392 9233340 erforderlich. Maskenpflicht besteht bis zum Platz. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.