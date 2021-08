Am Samstag, 4. September, 19 Uhr, präsentieren die Dahner Sommerspiele ein lyrisch-musikalisches Vergnügen mit Wolfgang Spitz und Wolfgang Sobiraj in der Stadthalle im Haus des Gastes.

Bei dem Namen Kästner denkt man unwillkürlich an die weltbekannten Kinderromane wie „Emil und die Detektive“ und „Das doppelte Lottchen“. Doch Kästner hat auch mit seinen Gedichten schon in jungen Jahren eine große Leserschaft gewonnen, weil er mit seiner einfachen, für jeden verständlichen Sprache den Menschen salopp den moralischen Spiegel vorhält. Genau mit dieser Lyrik will Wolfgang Spitz ein Portrait von Erich Kästner zeichnen. Musikalisch begleitet wird er von Wolfgang Sobiraj, der mit Stücken aus der damaligen und heutigen Zeit ironische Akzente setzt.

Wolfgang Spitz leitete als Lehrer eine Schultheater-AG. Nach seiner Pensionierung hat er mit ehemaligen Schülern einige Theater-Aufführungen inszeniert, wobei er auch als Schauspieler auftrat. Danach war er in verschiedenen Schauspielgruppen tätig und gestaltete lyrisch-musikalische Abende. Wolfgang Sobiraj spielt seit seiner Jugend Keyboard und Piano und ist in vielen Musik-Genres zu Hause.

Eintrittskarten

Eintrittskarten kosten neun Euro.

Karten für die Dahner Sommerspiele sind bei der Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, erhältlich.

Voranmeldungen auch telefonisch unter 06391/9196222 und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen www.reservix.de.