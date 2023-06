Der Betreiber des Caramba setzt im Sommer auf Himbeeren, Minze und Limette. Sein Rezept für Himbeer-Mojito verriet er uns im Gespräch.

Michael Schwartz viertelt eine Limette, gibt zwei Teelöffel Rohrzucker und einige Blätter Minze ins Glas. Die Zutaten werden gestößelt. „Damit sich alles gut vermischt und sich der Geschmack intensiviert“, erklärt Schwartz. Er bereitet einen der rund 100 Cocktails auf der Karte der Caramba-Bar zu: den Himbeer-Mojito. Aufgefüllt wird das Glas mit vier Zentilitern Bacardi Razz, zwei Zentilitern Rum und etwas Himbeersirup. Das verstärke Farbe und Geschmack des Cocktails, erklärt der Barmann. Zum Schluss wird das Glas mit Zitronenlimonade aufgegossen. Zerkleinertes Eis und ein paar Himbeeren werden ergänzt. „Das sieht gut aus, und man hat etwas zum Picken“, verrät Schwartz.

Der Himbeer-Mojito steht zwar das ganze Jahr über auf der Karte des Caramba, werde aber vor allem im Sommer getrunken. „Es ist ein sommerliches Getränk, weil Limette, Minze und Himbeeren eine gewisse Frische mit sich bringen“, erläutert Schwartz. Er hat die Caramba Bar 2017 mit Daniela Loikowski übernommen und seitdem im Nebenberuf betrieben. Ab Ende Juni wird aus dem Duo ein Solobetrieb, der nur noch von Loikowski geführt werden soll. Schwartz will sich auf seinen Hauptberuf als selbstständiger Landschaftsgärtner konzentrieren.

Die Serie: Auf ein Glas

Was trinken Sie an einem warmen Sommerabend am liebsten? Wein, Gin Tonic oder doch ein Bier? Für unsere Sommerserie haben wir diese Frage Gastronomen und Barkeepern in Pirmasens gestellt.