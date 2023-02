Zwei Tage nach seinem 88. Geburtstag ist der Mitbegründer und Gesellschafter der Caprice Schuhproduktion GmbH und Co. KG, Kurt Cölsch, gestorben. Cölsch zählte zu der Riege derer, die den Ruf der Schuhmetropole Pirmasens mitbegründet haben. Sein Name ist verbunden mit zahlreichen Innovationen in der Schuhbranche. Insbesondere hat er den unter der Bezeichnung „Antishokk“ bekannten Ferdergangabsatz entwickelt – eine Erfindung, die seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten und meistverkauften patentierten Schuhtechnologien gehört.

Der erfindungsreiche Tüftler war zugleich ein smarter Geschäftsmann, der inmitten der Krise der Schuhindustrie zusammen mit dem Chef der Wortmann-Gruppe die Schuhfabrik Caprice in der Erlenbrunner Straße gründete. 1996 erfolgte der Bau und Bezug des heutigen Caprice-Produktions- und Entwicklungszentrums in der Blocksbergstraße. 1999 übergab Kurt Cölsch die Geschäftsführung an seinen Sohn Jürgen. Bis zu seiner schweren Erkrankung stand er den Caprice-Technikern mit Rat und Tat zur Verfügung.

Betriebsleiter in Westfalen

Von der Pike auf lernte Kurt Cölsch das Schuhmacher-Handwerk in der ehemaligen Schuhfabrik Gebrüder Ross in Pirmasens. Nach seiner Ausbildung an der Deutschen Schuhfachschule und einer Tätigkeit als Betriebsleiter einer Schuhmanufaktur in Westfalen stand Kurt Cölsch mit an vorderster Front, als die Schuhfabriken im zerstörten Pirmasens wieder aufgebaut wurden und mit der Produktion begannen. Damals übernahm er eine Führungsposition bei seinem Schwiegervater Fritz Schieler, der die Schuhfabrik Gebrüder Schieler aufgebaut hatte.

Während seiner aktiven „Schuhmacherzeit“ war er zugleich noch ehrenamtlich engagiert: unter anderem mehrere Jahre als Mitglied im Vorstand des Hauptverbandes der Deutschen Schuhindustrie und des Landesverbandes in Rheinland-Pfalz, als Vorsitzender des sozialpolitischen Ausschusses der Schuhindustrie und Mitglied des Ausschusses für berufliche Bildung.

Für die CDU saß er 20 Jahre lang im Stadtrat, damals zwar in der Opposition, dennoch als Mitgestalter. Cölschs ehrenamtliches Engagement wurde 1985 mit der Stadtehrenplakette in Silber und 1986 mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt.