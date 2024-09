Wer schon immer hinter die Kulissen eines Krankenhauses blicken wollte, bekam am Samstag die Gelegenheit: Das Städtische Krankenhaus Pirmasens lud zum Tag der offenen Tür. Informationen zu Karrierechancen im Krankenhaus, Vorträge und Simulationen standen im Fokus.

Der Sieger kommt beim 18. Pfälzerwaldmarathon unbemerkt ins Ziel, ein 84-Jähriger mit über 300 Marathons in den Beinen macht den Startschuss, zwei Geschwister treten gegen zwölf Viererstaffeln an, und rund 1100 Schüler bringen bei ihrem Lauf Leben in die Bude, besser gesagt in die Messehalle.

Über einen Verstoß gegen das Gesetz, das den Konsum von Cannabis in der Öffentlichkeit regelt, informierte die Pirmasenser Polizei am Wochenende. Den Angaben zufolge ereignete sich am Donnerstag ein Vorfall, der wohl nicht ganz ohne Folgen für die Beteiligten bleiben wird.

Bereits ab März haben die Naturkundler im Zweibrücker Land Ausschau nach den Schwarzstörchen gehalten – lange Zeit vergeblich. Aber dann gab es doch noch ein Lebenszeichen von den seltenen und zurückhaltenden Vögeln.

Zwischen dem Reifenberger Kapellchen und Maßweiler soll ein Glasfaserkabel verlegt werden. Zugleich könnte damit ein langgehegter Wunsch Wirklichkeit werden: ein Fußweg zwischen beiden Gemeinden. Was das eine mit dem anderen zu tun hat.

Eine spannende Begegnung zwischen Mensch, Musik und Pferd konnten die knapp 1000 Besucher der Pferde-Gala des Euroclassic-Festivals in der Zweibrücker Reithalle am Samstag erleben. Menschen, Pferde, ein Hund und Greifvögel bewegten sich zu Livemusik des Ensembles Yellow Cello.

Mit einem Schock-Szenario hat die Feuerwehr Wattweiler am Donnerstag die Bewohner ihres sowie des Mittelbach-Hengstbacher Stadtteils überrascht. Die Wehrleute haben auf den Personalmangel in ihren Reihen aufmerksam machen wollen.

Jede Menge Oldtimer und offene Läden: Diese Kombination hat am Sonntag massenweise Besucher in die Innenstadt von Zweibrücken gezogen. Das Wetter tat sein Übriges – und die Organisatoren waren von dem Ansturm begeistert.