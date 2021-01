Am Freitag hat die Polizei in Pirmasens eine Indoorplantage gefunden, mit der illegale Drogen hergestellt wurden. Die Beamten fanden bei dem 36-jährigen Pirmasenser, dem die Wohnung gehörte, neun Cannabis-Pflanzen. Außerdem stellten sie diverse Betäubungsmittel sicher: Haschisch, Amphetamin, Ecstasy. Neben den illegalen Substanzen fanden sie zudem einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie weitere Gegenstände, die im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln in Verbindung stehen. Der 36-Jährige befindet sich auf freiem Fuß. Ein Fachkommissariat ermittelt nun gegen ihn.