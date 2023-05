Die illegale Cannabis-Plantage, die die Polizei bei einem gezielten Einsatz Ende April in einer Gewerbehalle in Schindhard entdeckt hat, hätte insgesamt 151 Kilogramm Marihuana abgeworfen. Das ergab die Bestandsaufnahme der Ermittler. Einen Teil davon, 23 Kilo verkaufsfertiges Marihuana, hatten die Rauschgiftfahnder bereits im April sichergestellt. Der Wert der sichergestellten Marihuanamenge dürfte sich laut Polizei auf etwa 450.000 Euro belaufen. Bei dem Einsatz wurden vier albanische Staatsangehörige vorläufig festgenommen, die sich in Untersuchungshaft befinden. Weitergehende Ermittlungen laufen noch.