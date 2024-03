Stimmt der Bundesrat Ende März zu, ist Cannabis ab dem 1. April legal - auch der Anbau. Aber wie geht das eigentlich? Welche Sorte ist die richtige und was muss ich wissen und beachten? Simon Kraushaar vom Deutschen Hanfverband liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wo kann ich künftig Samen beziehen?

Im neuen Gesetz sind zwei legale Quellen für Cannabissamen aufgeführt. Zum einen dürfen die Anbaugemeinschaften ab 1. Juli Samen und Stecklinge auch an Nichtmitglieder abgeben, so Kraushaar. Ab dem 1. April ist es zudem gestattet, Samen aus dem EU-Ausland zu bestellen.

Ich bin blutiger Anfänger – welche Sorte ist die richtige?

Für absolute Neulinge empfiehlt Kraushaar sogenanntes feminisiertes, automatisches Saatgut. Aus den feminisierten Samen wachsen ausschließlich weibliche Hanfpflanzen, die die begehrten Hanfblüten produzieren. Das Aussortieren von männlichen Pflanzen entfällt somit. Automatisches Saatgut geht unabhängig vom Lichtzyklus nach einer gewissen Zeit in die Blüte. Somit kann auch im Freiland eine frühere Ernte eingefahren werden, ohne das Risiko eines verregneten und kalten Herbstes einzugehen, der zu Schimmelproblemen an den Pflanzen führen kann.

Gedeiht Cannabis im Haus besser als draußen?

Hanf gedeiht dem Experten zufolge sowohl im Haus als auch draußen in unseren Breitengraden. Die Pflanze ist ziemlich genügsam, robust und verzeiht einiges an Fehlern. Meist genügt es, die Pflanzen nach Bedarf zu gießen und gelegentlich Dünger zu geben. Hanf ist generell sehr pflegeleicht und robust. Wer in der Lage ist, Tomaten oder anderes Gemüse anzubauen, schafft es auch mit Sicherheit, Hanf anzubauen.

Wann kann ich ernten?

Bei einem normalen Außenanbau mit einer für Deutschland geeigneten Sorte kann man mit einer Ernte im September oder Oktober rechnen, wenn die Tage wieder deutlich kürzer werden, denn Hanf blüht normalerweise abhängig von der Lichtdauer, sagt Kraushaar. Automatische Sorten sind etwa 100 bis 120 Tage nach der Keimung der Samen erntereif. Im Innenbereich kann nach der Anzucht der Pflanzen die Blüte mittels einer Umstellung der künstlichen Beleuchtung auf einen Zyklus von 12 Stunden Licht/12 Stunden Dunkelheit eingeleitet werden. Die Blüte dauert in der Regel zwischen 60 und 90 Tagen.

Was muss ich noch beachten?

Das angebaute Cannabis, die Cannabispflanzen und -samen müssen vor dem Zugriff durch Kinder, Jugendliche und Dritte geschützt werden. Darauf weist das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Webseite hin. Das kann demnach beispielsweise erreicht werden, indem man die Cannabispflanzen und die geernteten Blüten in abschließbaren Schränken oder Räumen aufbewahrt.