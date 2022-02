Normalerweise finden die traditionellen Kirchenkonzerte unter dem Titel Candlelight Evening in der Adventszeit statt. Der für Dezember geplante Auftritt in Pirmasens musste jedoch pandemiebedingt abgesagt werden. Neuer Termin ist der 19. März.

Die Hauensteiner Formation RockXn’ lädt für Samstag, 19. März, wieder mal in die Pirminiuskirche oberhalb der Schlosstreppe ein. Der Candlelight Evening feierte 2010 zum 50. Jubiläum einer Hauensteiner Kindertagesstätte seine Premiere und hat sich seitdem zu einem Dauerbrenner entwickelt.

Ein mit vielen Kerzen beleuchteter Kirchenraum, Techniker, die mit dezenter Lautstärke arbeiten, sparsames Licht um den Altar: So lässt sich die Atmosphäre beim Candlelight Evening beschreiben. Vor allem der famose Satzgesang, für welchen die Band RockXn’ geschätzt wird, soll zwischen den Kirchenmauern zum Tragen kommen. Dabei besticht die Gruppe auch mit spannenden Arrangements sowie den abwechslungsreichen Timbres ihrer drei Sänger Philipp Graf, Felix Jäger und Christoph Seibel.

Ruhige Balladen im Programm

In gemütlichem Ambiente bei Kerzenschein werden kurz vorm kalendarischen Frühlingsanfang natürlich keine Weihnachtslieder interpretiert, sondern schöne ruhige Songs, zum Beispiel Balladen von John Denver, Cat Stevens, Simon & Garfunkel und Mumford & Sons. Die Auswahl der Stücke soll dem Auftrittsort Kirche sowie dem sitzenden Publikum gerecht werden.

Die Hauensteiner Band genießt inzwischen weit über die Grenzen der Südwestpfalz hinaus einen guten Ruf. Ihre Mitglieder wirken auch bei der Kultband Dorfdisco Projekt mit. Das Quintett wird in der Besetzung Philipp Graf (Gesang und Gitarre), Christoph Seibel (Gesang und Gitarre), Felix Jäger (Gesang und Bass), Simon Germann (Keyboard) und Christof Kölsch (Schlagzeug) auftreten.

Tickets sind weiterhin gültig

Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der Zutritt erfolgt vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen nach der 2G-plus-Regel. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Eine Abendkasse wird eingerichtet. Vorverkaufsstellen sind Jumpnshoez in Hauenstein, Hautnah in Pirmasens, außerdem Gabis Déco Maison und RN Security, beide in Rodalben. Mehr Infos gibt es auf der Website von RockXn’ auf der Facebook-Seite der Band.