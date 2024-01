Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Investitionen in eine neue Generation von Spinningrädern und in eine hauseigene Physiotherapie-Praxis startet die neue Führung des „Campus Wellness und Sports“ ins Jahr 2024. Patrick Theisinger und Robin Veidt haben das Studio am Wasserturm von den langjährigen Inhabern Claudia Towae-Kelbling und Thomas Kelbling käuflich erworben.

Patrick Theisinger, staatlich geprüfter Sportlehrer, ist seit 20 Jahren im Campus-Team dabei und leitet jetzt den Club als geschäftsführender Gesellschafter. Zugleich ist er