Die Campus Dance School Pirmasens hat bei den süddeutschen Meisterschaften der Deutschen Tanzlehrer- und Hip-Hop-Tanzlehrer Organisation (DTHO) in Dettingen in drei Kategorien den ersten Platz erreicht.

Die Pirmasenserinnen siegten bei den Erwachsenen mit der Formation „Kami“, bei den Junioren mit „Tayo“ und in der Duo-Wertung, wo Sophia Hagen und Vivienne Betz antraten. Nächstes Ziel: die deutschen Meisterschaften am 24. und 25. September in Mülheim an der Ruhr.