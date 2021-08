In der Auszeichnung „Fitnessclub des Jahres 2019“ sehen die Betreiber des Campus Wellness- und Sportsclub, Claudia und Thomas Kelbling, sowohl eine Bestätigung für ihr Engagement als auch für die Ausstattung und Infrastruktur ihres Studios.

Vergeben wird die Auszeichnung, quasi der Bambi der Fitnessbranche, von der in Deutschland führenden Fachzeitschrift der Fitnessbranche, Body Life. „Wir freuen uns tierisch darüber. Das ist natürlich auch eine Anerkennung für uns beide und unser Team“, sagt Thomas Kelbling.

Doch auf den Lorbeeren ausruhen ist nicht. Das Inhaber-Ehepaar hat im vergangenen Jahr die Außenfassade des Clubs in der Kantstraße komplett neu streichen lassen. Das waren schon mal 100.000 Euro. In diesem Sommer wurde eine 350 Quadratmeter große Rasenfläche angelegt, um Outdoorkurse abhalten zu können. Der finanzielle Aufwand belief sich auf 20.000 Euro. Außerdem seien die Duschen generalsaniert worden, was Investitionskosten von 100.000 Euro erforderte. Eine weitere große Investition von 220.000 Euro stehe im November im Zirkelbereich an. „Hier wollen wir die allerneuste Generation der transpondergesteuerten Trainingsgeräte aufstellen“, kündigt Kelbling an.

Große Be- und Entlüftungsanlage

Zudem verwies der Inhaber darauf, dass der Club aufgrund „unserer Infrastruktur größtmögliche Sicherheit“ für die Mitglieder biete. Als größtes Plus nannte Kelbling die große Be- und Entlüftungsanlage. Je nach Räumlichkeit werde zwischen fünf- und achtmal in der Stunde die komplette Luft ausgewechselt; in den Trainings-, Umkleide- und Saunaräumen. Das sei fast gleichzusetzen mit Training im Freien. „Wir haben außerdem das Glück, dass wir von der Fläche her sehr großzügig aufgestellt sind.“ Bei einer Nutzfläche von 2000 Quadratmeter könnten im Campus laut den geltenden Corona-Vorschriften rund 400 Leute trainieren. „Wir haben aber für uns beschlossen, dass wir maximal 125 Leute in den Club lassen.“ Mitglieder können sich schon von zuhause per App über die Auslastung im Campus informieren.

Höchstens 15 Kündigungen wegen Corona

Apropos Mitglieder: Über 2000 jüngere und ältere Menschen halten dem Club die Treue. Und auch während der zehnwöchigen Schließungszeit hätten die Mitglieder Solidarität bewiesen. Höchstens 15 Kündigungen wegen Corona habe es gegeben. „Alleine durch den Lockdown bedingt, konnten wir ganz normal auflaufende Kündigungen nicht durch Neuverträge auffangen. Aktuell ist die Situation nicht einfacher. Es kommen nicht täglich hunderte von Leuten rein und wollen sich als Mitglieder anmelden“, sagt Kelbling. Noch könne er nicht genau sagen, wie hoch der Corona-Malus bei ihm sein werde. Kelbling schätzt, dass unterm Strich wohl ein Umsatzverlust zwischen 15 und im schlechtesten Fall 20 Prozent rauskommen werde. „Was natürlich für ein Studio mit unserer Kostenstruktur nicht gerade mal so wegzustecken ist.“

Das gesamte Personal (37 Mitarbeiter) konnte trotz der Krise gehalten werden. Zwei Monate war Kurzarbeit angesagt, wobei Kelbling das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent aufstockte.