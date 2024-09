Im Topspiel der punktgleichen Tabellenführer in der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost gab es einen Gewinner, der nun alleine führt. Die meisten Tore fielen in der Partie FC Ruppertsweiler gegen FC Hengsberg. In der West-Gruppe hat die Zweite des SV Martinshöhe einen klaren Kerwesieg gefeiert und ist weiterhin ungeschlagen Tabellenführer.

Gruppe Ost

SpVgg Ludwigswinkel - SV Hilst II 5:3. Sechs Tore fielen bereits nach 45 Spielminuten am Freitagabend. Mit einem 5:3 endete die Begegnung torreich. Beim Gastgeber trafen: Tim Letzelter (15.), Sandro Marinello (19.), Spielertrainer Jens Keller (31.), Kristoff Herzog (45.) und Letztelter (49.). Die drei Gästetorschützen: Maximilian Matzohl (42.), Sven Meyer (45.) und Matzohl (77.).

FC Rodalben II - SV Trulben II 9:0. Nur knapp verfehlte die zweite Garnitur des Gastgebers einen zweistelligen Heimsieg am Samstag. Mit fünf Toren erzielte Christian Dully (40., 51., 54., 83., 84.) mit 14 Saisontoren den ersten Platz in der Torjägerliste. Die weiteren Torschützen: Axel Immel (45.), Erik Roschy (62.), Jakob Pfundstein (70.) und Alexander Becker (88.).

FC Fehrbach II - FV Münchweiler II 4:2. Auf dem Fehrbacher Kunstrasen führten die Gäste zweimal nach Toren von Marcus Hildebrandt (3.) und Sebastian Weisshäuptel (32.). Niclas Wiktorski glich zum 1:1 (19.) aus und Justin Krämer (48.) zum 2:2. In der Schlussphase der Begegnung konnte Karamon Traore entscheidend zwei Tore (67., 80.) beisteuern.

FC Ruppertsweiler - FC Hengsberg 14:0. Der Tabellendritte ließ es gegen die noch punktlosen Gäste krachen. 8:0 stand es nach 45 Minuten. Zum treffsichersten Akteur wurde Vladislav Buseinus (5., 48., 51., 60./Hattrick). Die weiteren Torschützen: Moise Sanjong (5.), Fabian Ebelshäuser (9., 12.), Tim Stilgenbauer (14., 22.), Sergej Müller (34.), Lars Schneider (43., 78.), Emanuel Di Stefano (63.) und Tim Schimnick (67.).

TuS Rumbach - SV 53 Rodalben 3:2. Das erste Tor und das letzte Tor besorgten die Gäste, aber zu einem Remis reichte es trotzdem nicht mehr (mehr). Nils Fischer (4.) sorgte für die Gästeführung und Nicolai Agne (82.) verkürzte zum Anschlusstreffer. Dazwischen lagen die Tore des neuen Tabellenführers (31., 37., 53.), deren Schütze namentlich nicht genannt werden möchte.

Gruppe West

SV Martinshöhe II - SG Höhfröschen/Rieschweiler III 4:1. Der Tabellenführer wollte an seine Leistung anknüpfen und machte dies früh klar. Spielertrainer Dirk Strasser traf direkt in der ersten Minute und brachte seine Elf in Front. Nach einer knappen halben Stunde erhöhte dann Silas Dahl (27.) zum Halbzeitstand. Auch nach der Pause ging es souverän weiter. In Spielminute 52. traf Pablo Armbrüster. Anschließend konnte zwar Bjoern Huethe für die Gäste netzen, mehr als Ergebniskosmetik sollte dies aber nicht darstellen. Denn kurz vor Schluss traf Marek Dahl (84.) für die Gastgeber zum Endstand und besiegelte damit ein erneut siegreiches Spiel. Somit bleibt Martinshöhe II weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Tabelle, die Gäste siedeln sich im Mittelfeld an.

SG Contwig/Stambach - FC Kleinsteinhausen 4:1. Ein früher Doppelschlag der Heimmannschaft bestimmte direkt den Ton der Partie. Niclas Betz (8.) und Dominik Sefrin (11.) waren die Torschützen. Der FC konnte kurz vor der Halbzeit aber noch den Anschlusstreffer in Person von Sven Schoeb erzielen. Die Gäste liefen an, Johann Koch (72.) und Nicolas Heuback (84.) hatten aber was gegen einen möglichen Ausgleich und bauten die Führung der Gastgeber aus. Somit behält die Spielgemeinschaft drei Punkte Zuhause und bleibt an den oberen Plätzen dran. Die Gäste aus Kleinsteinhausen müssen sich in der Tabelle nach unten orientieren.

TuS Wattweiler - TSG Mittelbach-Hengstbach 2:3. Die Hausherren wollten endlich ihre ersten Punkte einfahren und zeigten dies direkt zu Beginn. Bereits nach drei Minuten traf Leon Heilmann zur Führung. Und die Heimelf blieb weiterhin dran, denn auf den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Timmy Hasslocher (39.) folgte vor dem Halbzeitpfiff die erneute Führung in Person von Sören Igel (45.). Der Führungstreffer trug die Gastgeber aber nicht allzu lange. Kurz nach Wiederanpfiff gab es einen Elfmeter für die Gäste, den Durmus Demirel (51.) verwandelte. Anschließend sah es lange Zeit so aus, als könnte Wattweiler die ersten Punkte der Saison einfahren, die TSG hatte aber etwas dagegen. Kurz vor Ende der Partie war es erneut Timmy Hasslocher (88.) der traf und somit seinen Doppelpack sowie den Auswärtssieg perfekt machte. Somit bleiben die Wattweiler weiterhin Tabellenletzter und warten auf den ersten Punktgewinn. Die Gäste hingegen setzen sich im oberen Tabellenmittelfeld fest.

SG Maßweiler-Höhmühlbach II - SVN Zweibrücken II 3:0. Die SG wollte an der Spitzengruppe dran bleiben, die Zweibrücker etwas Konstanz in ihre Saison bringen. Ihr Ziel hat am Ende nur die Heimmannschaft erreicht. Mit einem souveränen 3:0 bleiben die Gastgeber weiterhin in den Top drei.