Die SG Heltersberg/Geiselberg II vermiest im Topspiel der C-Klasse Ost dem SV 53 Rodalben die vorzeitige Meisterfeier. Im Westen ist die Vizemeisterschaft noch ungeklärt.

C-Klasse Ost

SG Heltersberg/ Geiselberg II - SV 53 Rodalben 2:1. Bis neun Minuten vor Spielende sah es nach der vorzeitigen Meisterschaft für den SV 53 Rodalben aus. Doch mit dem Tor von Patrick Hensel zum 2:1 (81.) fehlte den Gästen der eine zum Titelgewinn noch nötige Punkt. Die Reserve des Gastgebers bleibt im elften Heimspiel unbezwungen. Bei voller Punktzahl (33) trübt nicht mal ein Remis die glänzende Bilanz. Dustin Lojewski (27.) traf zum 1:0 und Jan Mang (45.) zum 1:1.

SG Bruchweiler/ Busenberg - SV Erlenbrunn II 6:1. Aufgrund personeller Engpässe einigten sich beide Teams auf ein neun gegen neun Akteure. Nach einem Doppelschlag von David Peddinghaus (13., 15.) gelang den Gästen durch Cengiz Kirisoglu (18.) der Anschluss. Maurice Müller (24.) traf allerdings wieder zum Zwei-Tore-Vorsprung (24.). Andre Laux war fünf Minuten später für den 4:1-Halbzeitstand zuständig. Anton Hitpass (47.) und Christoph Fröhlich (62.) erhöhten in Hälfte zwei zum 6:1.

TuS Rumbach II - FC Ruppertsweiler 0:9. Unter dem Unparteiischen Helmut Becker fuhren die Gäste einen ungefährdeten Auswärtssieg in Rumbach ein. Die Treffer erzielten: David Zäh (3), Karl Sekoll (2), Lukas Roschy (2), Nikos Fuhrmann und Levin Rentel waren die restlichen Torschützen. Das Spiel war nach einer schweren Verletzung ohne Fremdeinwirkung für eine längere Zeit unterbrochen.

SpVgg Ludwigswinkel - FC Fehrbach II 1:2. Die Gastgeber kamen gut in die Begegnung und erzielten eine schnelle 1:0-Führung durch Noah Weippert (4.). Im weiteren Verlauf ließ die Heimelf mehrere Chancen liegen. Nach verletzungsbedingter Auswechslung konnten die Gäste eine Platzhoheit übernehmen und drehten nach Toren von Taylor Semier (50.) und Semere Sibhat (74.) die Begegnung.

SG Kröppen/Vinningen - SV Trulben II 2:2. Im Spitzenspiel der Verfolger ging Trulben früh durch Jannik Groh (5.) in Führung und erhöhte durch Luis Abel (25.) sogar auf 2:0. Direkt im Gegenzug gelang den Hausherren der Anschlusstreffer durch Dario Vogt. Kröppen bewies Moral und glich in der zweiten Spielhälfte mit dem Tor von Jan Kupper nach einer Stunde Spielzeit zur Punkteteilung aus.

FC Hengsberg - Pirmasenser Sportverein 4:4. Im Derby sahen die Zuschauer ein Spiel mit offenem Visier, das mit den entsprechenden Torfolgen untermauert wurde. Die Führung wechselte hin und her. Die vier Tore beim Gastgeber erzielten: Sven Schäfer (8., 67.), Dominik Zimmermann (35.) und Fabian Ebelshäuser (78.). Die vier Tore des Pirmasenser Sportvereins trugen Nino Wahl (11., 76.), Salomon Nkwayack (27.) und Felix Heidelberg (72.) bei.

Gruppe West

SV Ixheim II - SV Palatia Contwig II 1:5. Bereits in der 16. Spielminute traf Moritz Scherthan zum 1:0 für die Gäste, ehe Kevin Robert Aggoun (34.) noch vor der Halbzeit für die Hausherren ausgleichen konnte. In der zweiten Hälfte machte der Tabellenprimus ernst und erzielte noch vier Treffer zum 1:5-Endstand. Torschützen: Marcel Hoffmann (52.), Nico Müller (54.), Moritz Scherthan (74., 89.).

SG Knopp/Wiesbach II - FK Petersberg II 1:2. Die favorisierten Gäste gingen in der 24. Spielminute durch Felix Groh in Führung und legten in der zweiten Hälfte durch Alexander Hever (78.) zum 2:0 nach. Die Heimmannschaft konnte in der 90. Minute zwar noch den Anschlusstreffer per Strafstoß erzielen, letztendlich blieb es aber beim Auswärtssieg.

SV Großsteinhausen II - TuS Wattweiler 0:4. Das Auswärtsteam aus Wattweiler hatte die Partie zu jedem Zeitpunkt im Griff und gewann souverän durch die Tore von Marc-Leon Massar (14.), Sören Igel (69., 79.) und Marco Neubauer (90.+1).

SG Thaleischweiler-Fröschen - FC Kleinsteinhausen 1:1. Die besser platzierte Auswärtsmannschaft ging in der 13. Spielminute durch Julian Sefrin zwar mit 1:0 in Führung, musste jedoch durch Jan Hendrik Steinbach (58.) den Ausgleichstreffer und somit auch den Endstand hinnehmen.

SG Maßweiler-Höhmühlbach II - TSG Mittelbach-Hengstbach 1:4. Das Schlusslicht aus konnte zwar noch den Ehrentreffer erzielen, musste sich jedoch den Gästen klar geschlagen geben. Als Dennis Stephan besagten Ehrentreffer nach einer halben Stunde markierte, stand es 1:3 – und damit waren nach einem absolvierten Drittel schon vier der am Ende fünf Treffer gefallen. Für die Gäste waren Sanad Mohammad (schon nach fünf Minuten), Zweifach-Torschütze Durmus Demirel (20. und 28.) sowie Lars Lohel (70.) erfolgreich.

SVN Zweibrücken II - SG Höhfröschen/Rieschweiler 13:3.