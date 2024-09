PIRMASENS. In der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost steht der SV 53 Rodalben nach seinem dritten Sieg im dritten Spiel punktgleich mit dem spielfreien TuS Rumbach auf Platz eins. Punktlos stehen der FC Hengsberg und der FV Münchweiler II auf der anderen Seite der Tabelle. Im Westen bleibt der SV Martinshöhe II vorn.

Gruppe Ost

FC Rodalben II - FC Fehrbach II 3:1. Im Duell der Punktgleichen war der Gastgeber überlegen und hatte mit Christian Dully mit drei Toren in seinen Reihen (1., 43., 90.). Der zweite Treffer (43.) war ein Foulelfmeter im Nachschuss, den zuvor FCF-Torwart Robby Kustes nur abklatschen konnte. Zum 1:1-Zwischenstand traf Niclas Wiktorski (17.).

FC Ruppertsweiler - FV Münchweiler II 6:2. Gegen die noch punktlosen Gäste trafen für den FCR zum halben Dutzend Tore: Lukas Roschy (10.), Özgür Sümer (27.), Hazem Dames (35., 60.), Sergej Müller (65.) und Karl Sekoll (84.). Die zwei Gästetore erzielten Henry Zimmermann (23.) und Tim Wafzig (62.).

SpVgg Ludwigswinkel - FC Hengsberg 7:2. Die Spielvereinigung hätte leicht einen zweistelligen Heimsieg erzielen können. Viele Chancen blieben noch ungenutzt. Dennoch trafen zum hohen Heimsieg: Spielertrainer Jens Keller (11., 28.), Lars Schäfer (14., 32.), Christoff Herzog (44./Foulelfmeter), Sandro Marinello (86.). Den 1:1-Ausgleich (5.) steuerten die Gäste per Eigentor bei. Die zwei Hengsberger Torschützen: Sven Schäfer (4.) und Stefan Wendel (72.).

SV 53 Rodalben - SV Hilst II 6:2. Nach der 1:0-Führung von Nils Fischer (2.) hielten die Gäste im Topspiel des Tages die Begegnung weitestgehend offen. Florian Serwaty (43.) glich zum 1:1 aus, aber bereits im Gegenzug besorgte Fischer mit seinem zweiten Tagestreffer den 2:1-Pausenstand. Ab der zweiten Spielhälfte setzte sich der Gastgeber klar durch. Dabei gelang Fischer ein Hattrick (52., 53., 58.) binnen sechs Spielminuten und ein weiterer Treffer in der 68. Minute. Gästetorschütze Maximilian Matzohl (65.) verkürzte.

Pirmasenser Sportverein - SV Trulben II 1:4. Kurz vor der Pause brachte Kevin Alt den Pirmasenser Sportverein zum 1:2-Anschlusstreffer. Im zweiten Abschnitt stand Gästetorwart Damon Anderje im Brennpunkt, der allerdings keine weiteren Tore zuließ. Zwei Eigentore (11., 31.) bescherten den Gästen einen 2:0-Vorsprung. Im zweiten Abschnitt konnten Florian Kennel (60.) und Luis Abel (90.) erhöhen.

C-Klasse West

SG Contwig/Stambach - SG Höhfröschen/Rieschweiler III 1:1. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Jonas Redinger in der 60. Minute zur Führung der Hausherren. Im Anschluss zeigten sich die Gäste bemüht und wurden in der Schlussphase durch den Treffer von Luan Redling mit dem Punktgewinn in der Fremde belohnt (86.).

SG Maßweiler-Höhmühlbach II - FC Kleinsteinhausen 5:1. Aaron Flickinger sorgte für die frühe Führung der Heimelf (1.), die Sascha Joas nach einer halben Stunde ausbauen konnte. Nathan-Anakin Schöb gelang vor der Pause der Anschlusstreffer für die Gäste (38.). Im zweiten Durchgang legten Shawn Petri (62.), Axel Simon (65.) und letztlich vom Punkt erneut Sascha Joas (68.) die Treffer zum 5:1-Kantersieg der Gastgeber nach.

SV Ixheim II - SVN Zweibrücken II 3:2. Nach einer Viertelstunde traf John Mugana zur Führung für die Gäste, die Kevin Aggoun kurz vor der Pause ausgleichen konnte (45.). Auf die zwischenzeitliche Führung der Gastgeber, zu der Mark Ruban traf (54.), antwortete Marco Nickolaus kurze Zeit später mit dem 2:2 des SVN II (57.). Der Siegtreffer gelang Kevin Aggoun, der in der 72. Spielminute per Elfmeter zum 3:2 für die Ixheimer Elf traf.

SV Großsteinhausen II - TuS Wattweiler 2:1. Michael Doniat traf nach neun Minuten zur späteren 1:0-Pausenführung der Heimmannschaft. In der 51. Spielminute legte Frank Seider den zweiten Treffer des SV II nach. In der Schlussphase kam durch den Wattweiler Anschlusstreffer von Patrick Behr Spannung auf (86.), die Hausherren brachten den knappen Vorsprung jedoch über die Ziellinie.

TSG Mittelbach-Hengstbach - SV Martinshöhe II 2:2. Nach einem torlosen ersten Durchgang profitierten die Gäste zu Beginn des zweiten Durchgangs von einem Eigentor (50.), Lukas Wintergerst legte kurze Zeit später das 2:0 für den SVM II nach (55.). Doch die Gastgeber gaben nicht auf und kämpften sich durch den Treffer von Marcus Rossi zurück in die Partie (58.). Im Anschluss netzte Torjäger Durmus Demirel zum 2:2-Ausgleich (61.). Schließlich endete das Spiel mit der Punkteteilung.