In beiden Gruppen der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken stehen die Meister bereits fest. Auch ein Vizemeistertitel ist vergeben. Nur für SVN II und Wattweiler geht’s noch um was.

Der SV 53 Rodalben hat in der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost bereits vergangene Woche im Nachholspiel beim SV Trulben II die Meisterschaft gesichert. Mit einem Auswärtssieg sichert sich danach nun die SG Heltersberg/ Geiselberg II den zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an einer Relegationsrunde berechtigt.

FC Fehrbach II - FC Ruppertsweiler 1:1. Nach torlosem Pausenstand gelang Sergej Müller in der vierten Minute der zweiten Spielhälfte die Gästeführung. Zum gerechten Remis trug Daniel Baugher mit seinem Tor bei.

SV Erlenbrunn II - SG Heltersberg/Geiselberg II 0:5. Mit dem klaren Auswärtssieg sicherte sich das Gästeteam den zweiten Tabellenplatz. Mika Vogel (14.), Manuel Wittmann (22., 57.), Niclas Schmidt (28.) und Saverio Messina (71.) erzielten die Tore.

SG Bruchweiler/ Busenberg - TuS Rumbach II 6:2. Bei der Konstellation Tabellenletzter spielt beim Vorletzten war nicht mit einem deutlichen Endstand zu rechnen. Allerdings fuhr die Heimelf mit einer souveränen Leistung, gepaart mit mehr Ballbesitz, einen verdienten Sieg ein. Die Treffer erzielten: Andre Laux (2), Dennis Hufnagel, David Peddinghaus, Marius Kölsch und Lars Kania. Kosmetische Effekte konnte Rumbach mit einem Treffer von Raphael Burkhart sowie der Mithilfe der SG in Form eines Eigentors betreiben.

FC Dahn - SG Kröppen/ Vinningen 4:3. In einer eher nicht ansehnlichen Begegnung gingen die Gäste früh mit dem Tor von Sebastian Glaser (2.) in Führung. Das 1:1 erzielte Daniel Breiner (16.). Glaser (18.) war wiederum treffsicher zum 1:2. Den erneuten Ausgleich für die Dahner Elf erzielte Manuel Domzol pünktlich zum Pausenpfiff. Nach dem Seitenwechsel brachte Hugo Vogt (49.) wiederum die Gäste in Führung, aber nach Toren von Breiner (54.) zum abermaligen Ausgleich und Noah Letzelter (75.) konnte die Dahner Elf das Spiel für sich entscheiden.

Pirmasenser Sportverein - SpVgg Ludwigswinkel abgesetzt. Aufgrund Spielermangels sagten die Gäste für die Begegnung ab.

Gruppe West

FK Petersberg II - SV Großsteinhausen II 5:4. Die Gäste starteten stark in die Partie und konnten bereits nach sechs Minuten durch Pascal Veith in Führung gehen. Auch in der Folge gehörte den Großsteinhäusern die erste Hälfte. Jonathan Strauch (33., 40.) und erneut Pascal Veith (44.) legten weitere Treffer nach und sorgten für eine deutliche Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie aber plötzlich komplett in Richtung der Hausherren. Dirk Stegner (53.), Moise Sandjong (60.), Lars-Dominik Weber (65.), Christian Mehlich (76.) und Felix Groh (83.) waren die Helden einer grandiosen Aufholjagd. Somit drehten die Petersberger einen 0:4 Halbzeitstand in einen 5:4 Heimsieg und durften ordentlich feiern.

FC Kleinsteinhausen - SVN Zweibrücken II 0:4. Für die Gäste ging es darum, Rang zwei im letzten Spiel zu verteidigen. Mit dem klaren Ziel vor Augen spielten die Zweibrücker eine starke erste Hälfte und belohnten sich mit Toren von Kerem Demirel (10.), Marco Nickolaus (14.) und Lars-Tobias Noe (33.). In Durchgang zwei gingen die Gäste dann eher in den Verwaltungsmodus. Der FC Kleinsteinhausen bemühte sich, konnte aber gegen die gegnerische Defensive nichts ausrichten. Die Gäste hingegen legten noch einmal in Person von Florian Lapot (68.) nach. Im Anschluss verwaltete der SVN die Partie bis zum Ende und sicherte sich mit diesem wichtigen Sieg den zweiten Rang in der Abschlusstabelle.

TuS Wattweiler - SG Thaleischweiler-Fröschen 4:3. Die frühe Führung der Gäste durch Daniel Höhn (8.) glich Sören Igel (10.) postwendend aus. Nach diesem kurzen Hoch folgte ein Tief in der Partie, die mit diesem 1:1 in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel dann Fahrt auf. Marco Neubauer (55.) brachte Wattweiler in Führung, Andre Jähde (58.) glich für die Gäste aus. Nur eine Minute später konnte Sören Igel (59.) jedoch die erneute Führung für den TuS erzielen. Die Gäste konnten zwar erneut, diesmal durch ein Eigentor, ausgleichen, Wattweiler war aber nicht aufzuhalten. Nils Gottmann (73.) erzielte das 4:3 für die Hausherren, was gleichzeitig der Endstand war. Trotz des Sieges verpassten die Hausherren den zweiten Rang um Haaresbreite, da auch der SVN Zweibrücken seine Partie gewann.

SV Palatia Contwig II - SG Knopp/Wiesbach II 5:2. Manch ein Zuschauer hatte wohl sein Getränk noch nicht, manch anderer stand mutmaßlich noch am Würstchenstand, als es schon ordentlich rappelte. Ehe sich die meisten auf und um das Feld sortiert hatten, hatte Marcel Hoffmann mal wieder zugelangt. Binnen 14 Minuten schnürte der Top-Torjäger einen Dreierpack. Blitz-Hattrick zwischen Spielminute 4 und 18. Eine Minute später legte Nico Hauck nach. 4:0 nach 19 Minuten – damit war der sprichwörtliche Drops gelutscht. Moritz Scherthan legte noch einen fünften Treffer für den Meister nach (62.). Zuvor hatte Joseph Flanning für die SG Knopp/Wiesbach II getroffen (56.), das zweite Tor für die Gäste steuerte Flamur Berisha bei (64.).

TSG Mittelbach-Hengstbach - SV Ixheim II 4:1. Die TSG gewann zuhause deutlich gegen Ixheim und konnte sich am letzten Spieltag an den Gästen in der Tabelle vorbeischieben. Benjamin Beljulji gelang erst kurz vor Schluss der Ehrentreffer. Da hatten die TSG-Torschützen Al Naser (11.), Carsten Carius (30.) und Elias Reister (44.) schon vor der Pause praktisch alles klar gemacht. Kurz vorm Ixheimer Treffer hatte Sascha Zimmer das 4:0 markiert (88.).

SG Höhfröschen/Rieschweiler - SG Maßweiler-Höhmühlbach II 5:2. Im Duell der beiden Schlusslichter der Liga behielt die SG Höhfröschen/Rieschweiler die Oberhand und schnappte sich den vierten Dreierpunktepack der Saison. Die Gäste bleiben ohne Sieg.