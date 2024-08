Die C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost wartete am ersten Spieltag mit einem torreichen Spiel auf: 9:2 siegte der SV 53 Rodalben beim FV Münchweiler II. Torlos blieb die Begegnung SV Hilst II gegen Pirmasenser Sportverein. In der West-Gruppe erlegte Noah Hock von der SG Maßweiler-Höhmühlbach II den TuS Wattweiler quasi alleine: Hock traf vierfach und schaffte binnen acht Minuten einen Hattrick.

C-Klasse Ost

SV Trulben II - SpVgg Ludwigswinkel 1:0. Im Kerwespiel hatte der Gastgeber in den ersten 45 Minuten mehr vom Spiel, kam aber zu keinem Torerfolg. Der zweite Spielabschnitt wurde eher zerfahren. Das Tor des Tages gelang Yanni Bencec (71.). Eine überzogene Zeitstrafe gab es für Heimakteur Lucca Woll (87.). Die große Chance zum Ausgleichstreffer verhinderte Heimtorwart Damon Anderje, als er einen Foulelfmeter der Gäste in der Schlussphase parierte.

FC Rodalben II - TuS Rumbach 0:1. Gefühlt 70 Prozent Ballbesitz reichten der zweiten Garnitur des FCR nicht zu einem Heimsieg. Vor dem Tor war der Gastgeber nicht clever genug. Die Gästeführung von Eugen Stapper bereits nach zehn Spielminuten verteidigte die Rumbacher Elf am Samstag mit einer geordneten Abwehr.

FC Fehrbach II - FC Ruppertsweiler 2:3. Im Duell Neun gegen Neun wurde die Schlussphase zur Entscheidung für die Gäste. Tim Schimnick (19.) sorgte für das 0:1, das Yanic Adrian (75.) ausglich. In den letzten vier Spielminuten erhöhten Vladislav Buseinos (86.) und Schimnick (86.). Nach dem 2:3 von Maxim Schuff kam das 3:3 nicht mehr zustande.

SV Hilst II - Pirmasenser Sportverein 0:0. Ab der zehnten Spielminute kam der Gastgeber zu klarsten Torchancen. Sieben an der Zahl brachte allerdings mit einer wenig guten Chancenauswertung keinen Torerfolg. Der Pirmasenser Sportverein hatte in der Schlussphase fast die Strafe auf dem Fuß, es blieb beim torlosen 0:0.

FV Münchweiler II - SV 53 Rodalben 2:9. Nach einer Stunde Spielzeit ließ beim Gastgeber die Konzentration nach, und die Gäste trafen Schlag auf Schlag. Marc Häfer (27.) und Patrick Würz (48.) waren die zwei Torschützen beim Gastgeber. Bei den Gästen trafen: Niklas Tretter (18.), Luca Pfundstein (43.), Nils Fischer (58., 63., 86.), Adrian Kilb (71., 72.), Eigentor (75.) und Patric Früh (85.).

C-Klasse Süd

SV Ixheim II - SG Höhfröschen/Rieschweiler 5:1. Schon in der vergangenen Woche eröffneten die beiden Teams die Saison. In einem kampfbetonten Spiel ging die Gastmannschaft zunächst durch Klein (6.) in Führung, ehe Ruban (10.) vier Minuten später den Ausgleich markierte. Die Gastgeber taten sich schwer, erarbeiteten sich jedoch über Kevin Schneider (36.) und einer „missglückten“ Flanke von Wald (45.), die sich zu einem Sonntagsschuss entwickelte, die Pausenführung. In der Schlussviertelstunde vollendete Ruban dann mit zwei weiteren Treffern seinen Dreierpack und sorgte für den 5:1-Endstand

SVN Zweibrücken II - SV Großsteinhausen II 8:0. Gegen eine personalgeschwächte Mannschaft aus Großsteinhausen ließ der Gastgeber nichts zu und zeigte eine beeindruckende Leistung. Um der Niederauerbacher 2:0-Halbzeitführung trotzen zu können, fehlte der Gastmannschaft frischer Wind durch Wechselmöglichkeiten, was sich in einer sehr deutlichen zweiten Hälfte niederschlug. Die Tore für Zweibrücken fielen durch Dreierpacker Tomelleri, zwei Tore von Schulakow und jeweils eins von Preniqi, Marco Conrad und Debütant Wosnesenski, der per Elfmeter traf.

SV Martinshöhe II - SG Contwig/Stambach 5:3. Die beiden Mannschaften lieferten sich in einer sehr guten C-Klasse Partie ein munteres Hin und Her. Die Gäste gingen durch Mwangi (21.) und Bachert (30.) zwei Mal in Führung, Martinshöhe glich jeweils durch Kaiser (29.) und Dahl (38.) aus. Danach wechselten die Seiten und die Gäste mussten dann durch Popovicenco (57.) die Führung von Brödel (49.) egalisieren. Zum Ende hin wurden dann aber die Gastgeber stärker und sicherten sich mit dem zweiten Treffer von Kaiser (71.) und der Entscheidung von Spielertrainer Strasser (85.) die drei Punkte.

TuS Wattweiler - SG Maßweiler-Höhmühlbach II 2:4. Ausgeglichen gestaltete sich zunächst die Begegnung zwischen den beiden Kontrahenten. Wattweiler musste trotz der besseren Chancen nach zwei Führungen jeweils den Ausgleich hinnehmen. In der Endphase der Partie kippte das Spiel dann jedoch zum Vorteil der Gäste, die dank zweier später Tore einen Auswärtssieg feiern konnten. Lukas Hennig (11.) und Abulfazel Siltani (75.) hatten Wattweiler in Front gebracht. Doch war gegen den überragenden Maßweilerer Schützen kein Kraut gewachsen: Noah Jarmil Hock wurden vier Treffer (16., 81., 87., 89.) gutgeschrieben.