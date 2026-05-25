Der letzte Spieltag der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost verlief unspektakulär, da die Aufstiegsfrage schon geklärt war. Ein Mann lief bei Hitze noch mal in Hochform auf.

Der SV 53 Rodalben ist Meister, die SG Heltersberg/ Geiselberg II wird als „Vize“ direkt mit aufsteigen. Sie wird somit ab Sommer in der Klasse direkt unterhalb ihrer Ersten – ein Topteam der A-Klasse, soeben auf undankbarem Platz drei gelandet und mit nur einem Punkt zu wenig an möglichen Entscheidungsspielen vorbeigeschrammt – auf Torejagd gehen. Apropos Tore: Nicht wenige Akteure liefen am letzten Spieltag bei gehöriger Hitze noch einmal zur Hochform auf. Einer aber stach heraus: Mit 50 Saisontoren sichert sich Martin Behljulji die Torschützenkanone. Im letzten Spiel hat der Goalgetter der „Bobber“ also die Fünfzig vollgemacht – standesgemäß mit einem Fünferpack, den Behljulji beim zweistelligen Sieg über den FC Hengsberg schnürte.

FC Dahn - SpVgg Ludwigswinkel 7:0. Bereits am Freitag Abend standen die Gäste auf verlorenem Posten. Nach vier Toren bis zur Pause und drei Toren in Hälfte zwei war der Heimsieg perfekt und der FC Dahn steht nach dem letzten Spieltag auf Platz fünf. Die Torschützen: Manuel Domzol (10., 17., 41.), Daniel Starke (27.), Manuel Kunz (58.) sowie Norman Nikolaus (77.) und Gabriel Speyer (80.).

SC Erlenbrunn II - SG Kröppen/Vinningen 4:2. Der Gastgeber legte zum siebten Heimsieg der Saison schon nach 30 Spielminuten den Grundstein mit einer klaren Halbzeitführung. Nach Spielende verbuchte das Reserveteam einen überzeugenden Heimerfolg. Die Torfolge: Vincenzo Zaffiro 1:0 (3.), Leon Thelemann 2:0 und 3:0 (5., 27.), Eugen Besrodni 3:1 (46.), Cengiz Kirisoglu 4:1 (51.) und Jan Kupper 4:2 (52.).

SV Trulben II - FC Ruppertsweiler 2:6. Im Duell der Tabellennachbarn zeigten die Gäste ihre Offensivstärke. Der zweitbeste Torschütze der Klasse, David Zäh, war mir einem Hattrick (10., 16., 28.) zur Pausenführung zur Stelle und traf zum vierten Mal nach einer Stunde Spielzeit. Levin Rentel (81.) und Lukas Roschy (85.) erhöhten. Die zwei Tore des Gastgebers erzielte David Faul (51., 90.).

TuS Rumbach II - SG Heltersberg/Geiselberg II 0:6. Der Vizemeister war von Beginn an engagierter. Für den zweiten Rumbacher Saisonsieg war der Aufsteiger eine Nummer zu groß. Ein halbes Dutzend Tore erzielten Marvin Kiy (5.), Patrick Hensel (15.,33.) und Manuel Wittmann (37., 55., 86.).

Pirmasenser Sportverein - FC Fehrbach II 3:2. Mit dem knappen Sieg rückte der Pirmasenser Sportverein vom zwölften Tabellenplatz auf Rang zehn vor. Die 3:1-Führung von Louis Andelfinger (74.) kam nach dem Anschlusstreffer von Ahmad Ali (81.) ins Wanken. Die restlichen Torschützen des Gastgebers waren Felix Heidelberg (72.) und Nino Wahl (30.). Yannic Adrian (25.) war der Torschütze zur Gästeführung.

SV 53 Rodalben - FC Hengsberg 12:1. Mit 50 erzielten Saisontore geht die Torschützenkanone an Martin Behljulji (30., 32., 38., 46., 47.). Der bester Sturm der Liga erzielte insgesamt 117 Tore in 24 Begegnungen – also fast fünf im Schnitt. Die restlichen Torschützen beim Meister waren Nikolai Agne (14.), Costinel Boruga (19., 40.), Florian Skobniuk (25.), Patric Früh (36.) , Luca Pfundstein (48.). Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Dominik Zimmermann (39.).